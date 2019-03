Clam a la plaça Sant Jaume contra els atacs a 'menes' i per alertar que al darrere "hi ha racisme pur i dur"

Més de 300 persones han respost a la crida de l'associació Ex-Menas i s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar els atacs dels últims dies en centres de menors migrants no acompanyats a Canet de Mar (Maresme) i a Castelldefels (Baix Llobregat).

"Venim a denunciar el racisme, la persecució i l'odi que viuen els nostres germans menors abans i després d'aquestes setmanes i a dir que no hi ha res que pugui justificar aquests atacs. No són actes aïllats ni una baralla de joves. Al darrere hi ha racisme pur i dur i entre tots l'hem d'aturar i expulsar dels nostres barris i pobles", han afirmat els organitzadors en una protesta que ha rebut el suport de nombroses associacions i col·lectius.



El record per les persones assassinades en l'atac ultradretà de Nova Zelanda ha sigut present en la concentració, amb un minut de silenci i diverses referències que han revelat la commoció dels participants.