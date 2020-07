Augment de contagis en 40 municipis, Simón diu que les restriccions britàniques són bones i Bargalló assegura que obriran totes les escoles: les claus del dia, amb Antoni Bassas (28/07/2020)

Avui és dimarts 28 de juliol del 2020. Després de la nit de més mal dormir d'aquest estiu fins ara, al migdia avui la temperatura recularà sensiblement respecte a ahir. Màximes tot i així a prop dels 40 graus a Ponent, en una setmana en què el termòmetre no tocarà sostre fins divendres. Matí amb alguns núvols que s'aniran esqueixant.

1. “Tot dependrà del que fem els pròxims 10 dies”. El president Torra adverteix que hi ha risc de tornar a la situació de la pandèmia del febrer i el març: “Tenim deu dies per saber si amb aquest exercici, amb aquest clam a la responsabilitat i la solidaritat, amb aquest nou esforç col·lectiu, amb aquest deure cívic històric que tenim, evitem passar de febrer a març. És tan senzill com això”.

El departament de Salut està vigilant una quarantena de municipis per l’augment dels contagis. Estan situats a les comarques de blau més fosc, i ja veuen que fa una línia contínua entre el Baix Llobregat i el Ripollès.

2. El president va dir en anglès que Catalunya és una destinació segura i “amable”. I a l’oposició no li va agradar. Jéssica Albiach: “Sembla una presa de pèl a la ciutadania dir que el botellón és un acte d’insolidaritat i que, en canvi, els turistes puguin venir sense problemes. No hi pot haver una doble vara de mesurar, una per a la gent d’aquí i una altra per als turistes”.

El Regne Unit desaconsella viatjar a les Balears i les Canàries, i el turisme català perd els seus grans mercats, perquè el 30% de viatgers són francesos i anglesos. I quan li van preguntar al doctor Simón què en pensava del fet que es posin traves a britànics o belgues, va contestar això: “Pel que fa a la decisió de Bèlgica, realment agraeixo que els belgues decideixin no recomanar venir a Espanya. És un problema que ens treuen, menys risc d’importació de casos”.

La dreta espanyola s’ha enfilat per les parets.

3. I el curs escolar? El conseller Bargalló continua dient que les escoles obriran al setembre: “Falta un mes i mig per a l’inici del curs i ja se sap que en l’evolució de la pandèmia un mes i mig és molt de temps. Nosaltres optem pel mateix: escoles obertes, escoles segures. Escoles obertes, totes. Amb quina seguretat? Amb la que sigui necessària en el moment en què les obrim”.

4. Ahir vam entrevistar Jordi Turull, conseller a la presó ara amb el tercer grau però conscient que el pot perdre en qualsevol moment i tornar a la presó fins al febrer de l’any que ve, quan compliria la quarta part de la condemna (igual que Dolors Bassa i Raül Romeva). Va ser aquí, en aquest plató, i us recomanem l’entrevista pel que té de testimoni personal. La teniu disponible sencera, en vídeo, i editada a la web i al paper, on l'hem titulat amb la seva frase “Junts per Catalunya és una formació que se situa al centreesquerra”.

Turull va aprofitar per llançar Junts per Catalunya: “Jo més que eixamplar la base soc més partidari, i amb la situació que ens trobem a l’Estat, de cuidar la base. No hi veig fugues, però veig desorientació i desànim en alguns casos i, per tant, jo crec que aquí hem de ser cadascú molt exigent amb ell mateix”.

5. El jutge ha citat a declarar Corina Larsen el 8 de setembre, Pedro Sánchez tanca files amb el rei i frena el debat sobre la república. Segons El Mundo, el govern espanyol vol que el rei Joan Carles marxi de la Zarzuela perquè si no no podrà aprovar els pressupostos amb les esquerres, i amics del rei emèrit estarien disposats a posar 2 milions d’euros per llogar-li una casa en una zona residencial de Madrid.

6. La central nuclear de Vandellòs podrà funcionar 10 anys més i produir electricitat fins al 2030. Així ho ha decidit el govern espanyol, en una mesura que ha agradat a la zona, perquè manté llocs de treball, i ha desagradat als ecologistes, perquè diuen que Vandellòs acumula molts incidents. La central es va inaugurar el 1988.

