El Clínic i Vall d'Hebron, entre els cinc millors hospitals públics d'Espanya

L'Hospital Clínic i l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona figuren un any més entre els cinc millors hospitals públics d'Espanya.

L'Hospital Universitari La Paz de Madrid i la Clínica Universitat de Navarra continuen sent els hospitals més prestigiosos per quart any consecutiu en el rànquing de centres hospitalaris públics i privats, respectivament. El rànquing del Monitor de Reputació Sanitària ha sigut elaborat a partir de 5.261 enquestes a professionals de la sanitat, pacients, periodistes i experts, que han avaluat 1.100 indicadors de qualitat.

La llista es manté pràcticament sense canvis en l'àmbit públic, amb La Paz, a Madrid, el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de Octubre -aquests dos últims també de Madrid- i el Vall d'Hebron de Barcelona, copant els primers cinc llocs.

Els segueixen el Politècnic de La Fe (València), que puja un lloc; el Ramón y Cajal (Madrid), que en baixa un; el Virgen del Rocío (Sevilla), que continua al mateix lloc -vuitè-, igual que el Clínico San Carlos, també a Madrid -novè-. Enguany entra a la llista dels 10 primers el Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), que l'any passat era en el tretzè lloc. El rànquing als hospitals públics ha patit pocs canvis, però és previsible que ho faci en els pròxims anys perquè les puntuacions sí que han patit lleugeres variacions.

Pel que fa a la sanitat privada, un any més sobresurt la Clínica de Navarra com l'hospital amb més reputació, i el segueixen quatre hospitals de Madrid: la Clínica Quirón -l'any passat era cinquena-, l'HM Sanchinarro-CIO Clara Campal -puja del quart lloc al tercer-, Sanitas la Zarzuela -baixa un lloc- i en cinquè l'HM Montepríncipe, que baixa també un esglaó a la llista.

La Paz lidera la classificació en 12 serveis clínics dels 23 analitzats; el Clínic i el Gregorio Marañón en 4; el Vall d'Hebron, el 12 de Octubre, la Clínica Oftalmològica Barraquer (Barcelona) i l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús (Madrid) ho fan en un dels serveis clínics.

Aquest és la selecció de serveis clínics amb millor reputació per especialitat:

- Aparell digestiu: Hospital Universitari La Paz

- Cardiologia : La Paz

- Cirurgia general i Aparell digestiu: 12 de Octubre

- Dermatologia mèdica quirúrgica: La Paz

- Endocrinologia: La Paz

- Nefrologia: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

- Pneumologia: Clínic

- Neurologia: La Paz

- Obstetrícia i Ginecologia: La Paz

- Oftalmologia: Centre d'Oftalmologia Barraquer

- Oncologia Mèdica: Hospital Universitari Vall d'Hebron

- Otorinolaringologia: La Paz

- Pediatria i àrees específiques: Hospital Infantil Universitari Niño Jesús

- Psiquiatria: Hospital General Universitari Gregorio Marañón

- Reumatologia: La Paz

- Cirurgia ortopèdica i Traumatologia: La Paz

- Urologia: La Paz

- Medicina Interna: La Paz

- Radiodiagnòstic: Gregorio Marañón

- Hematologia. Clínic

- Cirurgia Oral i Maxil·lofacial: La Paz

- Farmàcia Hospitalària: Gregorio Marañón

Pel que fa als centres d'atenció primària, el CAP La Mina és el millor de l'Estat, seguit del centre de salut d'A Estrada i d'El Greco.

I segons aquest mateix rànquing, la millor asseguradora de salut és Sanitas seguida de Segurcaixa Adeslas i Mapfre.

Els esforços en innovació i desenvolupament són els principals factors que marquen el lideratge dels hospitals, segons han explicat en la roda de premsa de presentació de l'estudi José María San Segundo Encinar i el doctor Jesús Antonio Álvarez, director d'MRS i responsable mèdic, respectivament.

A l'estudi l'oferta assistencial (quadre professional, cartera de serveis, etc.) constitueix la principal fortalesa per als metges especialistes.

Les debilitats dels serveis per als especialistes se centren en la qualitat de l'atenció mèdica i la innovació i desenvolupament. La percepció de dèficit d'innovació creix respecte a l'any passat.