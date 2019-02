El Mobile retransmetrà la primera operació en 'streaming' del Clínic gràcies al 5G

La tecnologia 5G permetrà que un expert de l'equip d'Antoni Maria de Lacy, cap del servei de cirurgia gastrointestinal a l'Hospital Clínic, aconselli, des la Fira de Barcelona, l'altra part de l'equip, que estarà operant un pacient al quiròfan de l'hospital, el dia 27 de febrer, ja que la reproduiran en 'streaming' per primer cop.

La prova es farà gràcies a la col·laboració entre l'Hospital Clínic de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i la companyia telefònica Vodafone, que comença el desplegament de l'última generació d'internet mòbil a Barcelona.

Quan es desplegui la xarxa 5G, que "redueix la latència", és a dir, el temps que passa entre que s'emet un senyal i es rep a l'altre ordinador, s'espera que la tecnologia permeti fer cirurgies "remotes" des de qualsevol punt del món. Abans, podrà servir perquè altres cirurgians aconsellin a distància i en temps real l'equip que s'encarrega d'una operació i per fer formació en cirurgies, "un pas més per democratitzar l'educació mèdica arreu del món", en paraules de Lacy.

El cap de cirurgia gastrointestinal s'ha confessat "molt tecnològic" i ha reconegut que, com a amant del mar, un dels seus "somnis" és poder estar disponible per a una emergència si està de vacances. "La cobertura al mar encara està pendent", ha bromejat Antonio Coimbra, conseller delegat de Vodafone Espanya, que ha explicat també que la companyia telefònica inverteix entre 800 i 900 milions d'euros cada any en la nova xarxa 5G i ha calculat que entre el 2020 i el 2022 podrà ser la tecnologia predominant en les comunicacions mòbils. Els metges han estimat també que, aproximadament fins al 2022, la xarxa i la predisposició de professionals i pacients no permetran fer operacions remotes de manera més o menys regular, si s'arriba a aquest extrem.