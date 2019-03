El Clínic impulsarà la recerca en immunoteràpia contra el càncer de la mà de La Caixa

L'Hospital Clínic de Barcelona ha arribat a un acord amb la Fundació Bancària La Caixa per impulsar la unitat per a la recerca en immunoteràpia del càncer i convertir la plataforma en un "referent internacional del sistema sanitari públic" en el desenvolupament de noves teràpies personalitzades. Un espai que permetrà tractar més de 70 pacients amb diferents tipus de càncer i de forma menys agressiva. El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, i el director general de l'hospital, Josep Maria Campistol, han signat aquest divendres un nou conveni de col·laboració amb l'objectiu que el centre reforci el seu posicionament i faci un "salt qualitatiu en la millora de la salut de les persones malaltes i de les seves famílies".

Els responsables de les dues entitats han destacat que la col·laboració, l'origen de la qual es remunta al 2004 i que aquest any es reforça amb aquesta injecció econòmica, es materialitzarà amb una inversió de 6 milions d'euros repartida en tres eixos: la recerca, l'acompanyament dels pacients i la formació de metges i investigadors. Ara bé, el gruix més important de la injecció econòmica es destinarà a la unitat de recerca en immunoteràpia del Clínic: la fundació hi invertirà prop de quatre milions i mig d'euros al llarg dels propers cinc anys, i els investigadors preveuen fer més assajos clínics i més específics que permetin crear alternatives per acabar amb altres tumors, com el mieloma múltiple o el càncer de mama o de colon.

El centre barceloní és conegut per haver impulsat vies de recerca oncològica amb immunoteràpia com el CAR-T, una teràpia que ha obtingut èxits en alguns tipus de leucèmia i limfoma i que a Catalunya va tenir un gran ressò gràcies al projecte ARI. Aquesta iniciativa va aconseguir recaptar fons per implantar la teràpia CAR-T, que consisteix en la modificació gènica dels limfòcits T (un tipus de glòbuls blancs que provoquen la resposta immunitària) del mateix pacient perquè es reactivin i puguin atacar per si sols les cèl·lules tumorals.

L'esperança per a les leucèmies més resistents

Als quatre milions i mig d'euros dedicats a la recerca s'hi sumarà un milió i mig d'euros més per ampliar el programa d'atenció integral per a malalts terminals, impulsar la carrera postdoctoral dels metges i posar en marxa el Living Lab, un servei que donarà veu als pacients i permetrà un intercanvi d'opinions entre malalts, familiars i professionals de la salut i que posarà les seves malalties al centre del procés. Tot plegat forma part dels objectius del pla estratègic de l'Hospital Clínic, que es basen en la humanització de les instal·lacions i els recursos assistencials.