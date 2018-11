Coca-Cola vol reduir el 12% dels sucres en les seves begudes de cara al 2020

L'empresa de refrescos Coca-Cola ha fixat una reducció del 12% dels sucres en les seves begudes per a l'any 2020. L'empresa ha ressaltat en un comunicat que des del 2015 ja s'ha aconseguit una disminució del 6,8% en el sucre per litre. En la presentació de resultats a la planta de Martorelles (Barcelona), la firma també ha assenyalat el 2050 com l'any per arribar al 50% en vendes de productes baixos en calories o sense calories, una dada que va arribar l'any passat al 40%.

D'altra banda, la companyia ha posat èmfasi en la sostenibilitat de les ampolles. La responsable de Coca-Cola, Ana Callol, ha remarcat que "el 100% dels envasos continuen sent reciclables" i ha enumerat mesures en aquesta línia, com les ampolles de vidre reutilitzables o les retallades en l'ús de primeres matèries en la seva fabricació, entre d'altres. Callol ha destacat també que, a través de la millora en la producció, s'ha aconseguit estalviar "un 12,4% en el consum d'aigua per litre de producte des de l'any 2010".

L'empresa també ha expressat la seva determinació per reduir a la meitat les seves emissions directes de carboni i fer servir electricitat provinent de fonts renovables.