Colau exigeix a Airbnb que retiri un miler d'anuncis de pisos turístics il·legals

El context sanitari i la punxada turística no han rebaixat la tensió entre l'Ajuntament de Barcelona i plataformes de lloguer de pisos turístics com Airbnb. L'última anàlisi municipal ha detectat que la plataforma anuncia actualment fins a 969 allotjaments il·legals. I d'aquests, prop de la meitat, un total de 445, ho són perquè fan la trampa d'oferir-se com a lloguer d'habitacions (llars compartides) quan en realitat busquen turistes per a tot el pis, com un pis turístic normal. Així ho ha denunciat la tinent d'alcalde d'Urbanisme de la ciutat, Janet Sanz, que ha acusat Airbnb de fer servir el lloguer d'habitacions de "coartada" i ha recelat de les peticions d'aquestes plataformes de regular les llars compartides com una via perquè les famílies puguin accedir a ingressos extres llogant espais infrautilitzats: "Com ens hem de refiar d'ells si ho fan servir com a coartada?".

L'Ajuntament ha demanat a Airbnb que retiri d'immediat els anuncis de pisos il·legals, tant els que ofereixen un pis de manera encoberta com si fossin habitacions, com els que directament anuncien habitatges sense llicència turística o amb una llicència falsa. Segons Sanz, tot i el context de pandèmia, els serves d'inspecció municipal s'han trobat amb la "sorpresa negativa" que Airbnb continua oferint estades en pisos turístics il·legals. Per això, ara està analitzant si obre expedients disciplinaris als pisos fraudulents.

"Complir la llei no és una opció", ha avisat la tinent d'alcalde, que ha insistit que el missatge que el consistori vol enviar a la plataforma és que deixi de buscar "mecanismes estranys" per saltar-se les normes. Ciutat Vella és el districte de Barcelona on s'han detectat més anuncis de falsos pisos turístics, amb un total de 420. A L'Eixample, que és la zona de la ciutat que en concentra més dels anuncis legals, se n'han trobat 273, i el tercer lloc l'ocupa Sants-Montjuïc, amb 72.

Els sistemes que té l'Ajuntament per detectar anuncis falsos n'han trobat, des de l'any 2017, un total d'11.714. I, en més de vuit de cada deu casos, al darrera hi ha la plataforma Airbnb. El pla de xoc municipal per intentar posar setge als pisos il·legals va començar l'any 2016 i des de llavors, segons el balanç del consistori, s'han obert prop de 17.000 expedients disciplinaris, que han derivat en 7.194 ordres de cessament i 8.740 sancions. D'aquests, 2.157 pisos turístics han passat a tenir ús d'habitatge.