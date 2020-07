Colau pacta amb ERC el nou 22@: més habitatge i edificis més alts

Si la importància d'un anunci es mesura pel nombre de representants polítics que el presenten, el d'aquest matí a Barcelona en té molta. El govern d'Ada Colau ha pactat amb ERC, el principal grup de l'oposició, l'estratègia per reenfocar el districte 22@ per poder-hi fer més habitatge –permetent-hi edificis més alts– i donar un ús als espais que, vint anys després de l'aprovació del pla, encara s'han de desenvolupar. Al febrer, el govern municipal ja va anunciar la suspensió de llicències a la zona mentre buscava aliats polítics per aplicar al planejament d'aquesta part del Poblenou el que el 2018 van decidir en un procés participatiu el consistori, les entitats veïnals, les empreses que ja hi ha establertes i les universitats. Un dels grans objectius era construir més pisos en aquesta àrea perquè es convertís en un autèntic barri i no en una suma de discontinuïtats i en espais que fora de l'horari laboral queden deserts. "Volem que el 22@ sigui barri viu, ple de vida", ha defensat avui l'alcaldessa en la presentació d'un gir que preveu afegir 4.400 habitatges a la part nord del districte tecnològic, on s'arribarà ara als prop de 10.000.

El govern d'Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC) ha trobat de nou en ERC el gran aliat per tirar endavant el que han considerat un "gran acord de ciutat", que ha de servir per culminar un àmbit que ocupa l'equivalent de 41 illes de l'Eixample (el 21% del conjunt del 22@)i que fa anys que està pendent. A grans trets, el que es preveu ara és gairebé doblar la xifra de pisos projectats l'any 2000 i que n'hi hagi uns 9.600. Fins ara s'establia un potencial de 5.200 habitatges, dels quals a la pràctica se n'han fet 3.200.

Ara, amb un augment de l'edificabilitat que s'ha de concretat amb una modificació del pla general metropolità (PGM), se'n dibuixen un 40% més –en remuntes i noves construccions– i es preveu, també, posar fil a l'agulla als que fins ara no s'han construït. El pla s'enfoca a l'àmbit de prop d'un milió de metres quadrats on es preveia sostre per a activitat econòmica i encara no s'hi ha fet res amb la idea de desbloquejar-los i que es puguin crear fins a 60.000 llocs de treball.

El pacte l'han presentat la mateixa alcaldessa, dos tinents d'alcalde (Jaume Collboni i Jaent Sanz), el cap de files d'ERC a la ciutat, Ernest Maragall, i la regidora republicana Maria Buhigas. Els republicans han insistit que ells seran la garantia que els acords es compleixin i, de fet, han introduït en la redacció la necessitat que en quatre anys s'activin més de 6.500 dels habitatges anunciats. "El que evidenciem avui és que hi ha una majoria per continuar treballant en la lletra petita del pla", han reblat els regidors republicans.

"Necessitem gent vivint al 22@, fer-hi barri i comunitat", ha assegurat Janet Sanz com a responsable d'Urbanimse de la ciutat, mentre que Collboni, des del punt de vista econòmic, ha destacat que es reforça la capacitat de crear ocupació del sector tecnològic. L'acord inclou la creació d'una oficina per gestionar el conjunt de l'àmbit, que inclourà les àrees econòmica i urbanística i el districte de Sant Martí, i que suposa recuperar una figura que ja havia existit a l'inici del 22@.

El pla es portarà com a mesura de govern al ple d'aquest mes de juliol i el que és pròpiament la modificació urbanística es podria discutir ja al setembre. Al ple d'aquest mes també està previst aprovar una altra modificació del PGM pactada entre el govern i ERC per fer possible l'expropiació de la Casa Buenos Aires, a Vallvidrera, on es preveuen pisos per a gent gran i equipament.

Des de la 22@Network, que representa 200 empreses de la zona, han demanat "celeritat" a l'Ajuntament per tirar endavant el nou pla. "Després de mesos amb les llicències suspeses, el que toca és tenir terminis clars de l'aprovació perquè els inversors puguin generar motors per a la reactivació econòmica", remarca Enric Urreta, president de l'associació.