Colau: "Farem tot el possible perquè els migrants de l''Open Arms' no acabin al CIE"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest diumenge que la ciutat rebrà "amb els braços oberts" els 60 migrants rescatats per l''Open Arms' a les costes de Líbia, després que el govern espanyol hagi donat llum verda a l'ONG per desembarcar al port de Barcelona. Es preveu que el vaixell de salvament arribi dimecres a les 11 del matí. "Un cop siguin aquí els atendrem tan bé com puguem, i també farem tot el possible perquè no acabin al CIE", ha afirmat Colau al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio.

"Fa temps que demanem el tancament del CIE de Barcelona, perquè és un forat negre dels drets humans i un fracàs que només serveix per causar dolor i patiment", ha insistit l'alcaldessa de Barcelona, que ha recordat que han dut als tribunals el tancament del CIE –de competència estatal– i estan pendents de resolució. Colau també ha dit que Barcelona ja ha acollit prop de 500 migrants en els últims 15 dies –majoritàriament arribats en pastera a la costa d'Andalusia– i ha denunciat que estan afrontant la situació "en soledat i amb recursos propis".

"Recordem que Espanya rep més de 300 milions d'euros de la UE per política migratòria i fins ara el govern del PP només destinava aquests diners a polítiques de frontera i repressió", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, que ha demanat al nou govern de Pedro Sánchez que canviï l'estratègia. "Amb el canvi d'executiu a Espanya esperem que també hi hagi un canvi en la gestió dels recursos europeus per atendre aquestes persones migrants", ha afegit.

Prèviament, als micròfons de RAC1 el fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, havia dit que el vaixell encara té tres dies de navegació abans d'arribar a Barcelona, que la mar està tranquil·la i els 60 migrants es troben "relativament bé". "Després d'haver dormit i haver menjat una mica, els refugiats estan més tranquils, però encara tenen la por que els tornin a Líbia. De fet, tenen més por de tornar que al mar", ha afirmat Camps, que ha posat sobre la taula les nombroses traves dels últims dies.



"Des que som al mar no deixem de tenir inconvenients constantment. No tenim ports, no podem entrar enlloc, no podem carregar combustible. No triem Barcelona perquè sí, sinó perquè no podem anar a un altre lloc", ha lamentat el fundador de Proactiva Open Arms, que ha volgut agrair la rapidesa de resposta de l'estat espanyol en aquest cas. "Aquesta vegada tot ha anat més ràpid. En poques hores se'ns va dir que el port de Barcelona era la nostra destinació", ha reconegut Camps.