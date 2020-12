Colau demana al Govern que congeli les tarifes del transport públic per al 2021

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha proposat la congelació de les tarifes del transport públic de cara a l’any 2021. Ho ha fet aquest dimecres a través d’una carta adreçada al vicepresident del govern en funcions de president, Pere Aragonès, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Colau justifica a la carta la petició pel context de crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del covid-19. A l’escrit, l’alcaldessa assumeix que aquesta mesura pot portar l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a caure en un dèficit més gran del que ja té. És per això que l'alcaldessa de Barcelona afegeix que, amb la regla de despesa que permet fer dèficit a les administracions, "els ciutadans i sobretot els usuaris del transport públic no entendrien que per evitar aquest dèficit s’augmentessin les tarifes".

Debatre sobre el model de finançament del transport públic

A la carta, Colau expressa la necessitat de debatre totes les administracions sobre el model de finançament del transport públic. "Des de l'Ajuntament hem fet un grandíssim esforç pressupostari per passar de 115,8 milions d'euros d'aportació l'any 2015 a 174 milions d'euros l'any 2020, un increment de més del 50%", explica Colau a la carta, i afegeix: "Les finances municipals tenen moltes limitacions, no poden suportar un increment tan accentuat de la nostra aportació. Per això, des de fa temps, us demanem que utilitzeu tota la capacitat que teniu a través de la llei de finançament del sistema del transport públic i de la llei del canvi climàtic per explorar instruments fiscals que permetrien una recaptació més alta que podria ser destinada al transport públic".