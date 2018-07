Colau demana a Grande-Marlaska que ampliï el termini perquè les víctimes del 17-A sol·licitin indemnitzacions

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dimarts per carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ampliï el termini perquè les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost passat sol·licitin indemnitzacions, un període que finalitza el dia en què es complirà el primer aniversari dels fets.

La petició de l'alcaldessa apunta que la complexitat del procés i la falta d'informació podria fer que moltes víctimes en quedessin excloses, "tal com ja va passar desgraciadament després de l'atemptat d'Hipercor fa 30 anys". "Moltes [víctimes] ens han manifestat la seva preocupació de no arribar a temps i ens han expressat la necessitat d'allargar el termini administratiu per facilitar l'accés a les ajudes que els corresponen", diu la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN.

D'altra banda, avui mateix el president Quim Torra ha instat l'alcaldessa Colau a no convidar Felip VI als actes d'homenatge de l'aniversari de l'atemptat.