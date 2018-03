Colau, sobre la via Jordi Sànchez: "Necessitem propostes realitzables"

Després que ahir Carles Puigdemont fes un pas al costat i assenyalés Jordi Sànchez com a possible successor a la investidura, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat avui no allargar més aquest procés i fer propostes "realitzables" de candidat. Colau ha defensat, en una entrevista a TV3, que Sànchez compta amb tota la "legitimitat" per fer aquest pas, però ha insistit que ja són coneguts els "tics autoritaris del PP" i que el país necessita aparcar el 155. "Més enllà del debat sobre la legitimitat, hem de fer que això no s'allargui més: hem de fer propostes realitzables", ha apuntat Colau, que ha defensat que l'anunci d'ahir del pas al costat de Puigdemont és el que "tothom sabia que passaria".

L'alcaldessa ha insistit que Catalunya necessita "les institucions d'autogovern a ple rendiment" i ha demanat deixar enrere la "via unilateral" que, ha dit, "ens ha portat a un cul de sac". Considera que el que s'està veient ara entre els partits independentistes són discussions sobre "quotes de poder" i no sobre com treure el país de l'atzucac: "Necessitem parlar de projecte per a Catalunya".

Colau, que avui podrà aprovar els pressupostos de l'Ajuntament després que s'hagi esgotat el termini de 30 dies sense que ningú no li hagi presentat una moció de censura -l'alcaldessa va presentar els comptes lligats a una qüestió de confiança-, ha celebrat l'èxit de l'edició del Mobile World Congress, que s'ha celebrat aquests dies a Barcelona: "Tot ha funcionat molt bé".

L'alcaldessa ha reiterat que va aprofitar el sopar inaugural del congrés, que es va celebrar diumenge al Palau de la Música entre protestes, per dir-li al rei Felip VI que les qüestions, en democràcia, "s'han de resoldre d'una altra manera", en referència al discurs del monarca després de l'1-O. L'alcaldessa ha recordat que les paraules del rei van causar "molt de dolor a Catalunya". Colau ha defensat la seva presència com a alcaldessa al sopar en entendre que és un acte que organitza la ciutat -ho ha fet davant les peticions de grups com la CUP, que l'instaven a no anar-hi-, i ha justificat que no va anar al besamans perquè era important fer un "gest polític" i perquè es tracta d'un acte "anacrònic"