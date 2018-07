Colau i l'alcalde de Londres demanen als estats "competències" contra l'especulació immobiliària

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homòleg a Londres, Sadiq Khan, demanen als governs estatals "competències" i "recursos" per combatre l'especulació immobiliària. Ho fan en un article conjunt publicat aquest dimarts al diari britànic 'The Guardian', hores abans que es reuneixin a la capital del Regne Unit per parlar d'habitatge i gentrificació.

En el text també afirmen que "els governs municipals de ciutats d'arreu del món estan treballant per trobar solucions a la crisi de l'habitatge". De fet, segons el consistori barceloní, la trobada entre els dos alcaldes d'aquest dimarts ha de servir per "avançar en una declaració internacional de grans ciutats" sobre aquest àmbit, que es preveu presentar en una cimera a les Nacions Unides, el 16 de juliol, en la qual Colau participarà.

En l'article els dos representants exigeixen més poder per a les ciutats per "incrementar l'estoc de lloguer social i d'habitatges assequibles i per donar més força als drets dels llogaters". A més, demanen més competències per "regular el mercat immobiliari" i assegurar que "el sensellarisme i dormir a la intempèrie siguin coses del passat". Davant "l'especulació global i agressiva" en el mercat immobiliari, també es mostren "decidits a canviar la manera com funciona" l'habitatge i a "aturar les males pràctiques dels propietaris i promotors".

Colau i Khan creuen que els governs estatals "semblen contents d'abandonar les ciutats a la seva sort", tot i que es tracta d'un "problema complex i que opera a escala mundial". Segons ells, els "especuladors" de vegades prenen decisions a "milers de quilòmetres de distància". "En canvi, per a nosaltres l'impacte per a la vida i l'ànima de les nostres ciutats arriba molt a prop de casa", diu l'article. "Els centres de les nostres ciutats tenen el risc de ser buidats de les seves actives comunitats de veïns, els comerços de proximitat tanquen i el cost de l'habitatge creix de manera exorbitant".

L'article arriba unes hores abans de la reunió entre els dos alcaldes sobre "accés a l'habitatge i gentrificació". Ada Colau és la copresidenta de la CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), la principal xarxa mundial de ciutats, i des d'aquesta posició pretén "coordinar estratègies globals contra la gentrificació i l'expulsió de veïns". En la reunió amb Khan, es proposa avançar amb Londres en una declaració internacional de grans ciutats que es presentarà el 16 de juliol a les Nacions Unides. La setmana vinent l'alcaldessa de Barcelona es reunirà amb la de París, Anne Hidalgo, en el mateix sentit.

Colau ja va coincidir amb el seu homòleg a Londres l'octubre passat a la capital francesa durant una trobada de ciutats contra el canvi climàtic. Segons fonts municipals, en aquella reunió ja van acordar que "compartirien experiències i estratègies" en matèria d'habitatge.