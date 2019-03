Colau acusa Maragall i Corbacho de "perpetuar-se" en càrrecs públics des de fa dècades

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat el candidat d'ERC, Ernest Maragall, i el número 3 de la llista de Manuel Valls, Celestino Corbacho, de "perpetuar-se" en càrrecs públics des de fa dècades. "Sembla que no arribi mai el moment de marxar. Porten dècades i dècades ocupant càrrecs diferents, passant per partits diferents", ha dit a SER Catalunya, on ha criticat que portin trenta o quaranta anys en política institucional. "Jo crec que és bo fer altres feines i conèixer la vida des d'altres perspectives", ha insistit, alhora que ha defensat una certa limitació de mandats. D'altra banda, també ha aprofitat per retreure al PP i Cs que confrontin els catalans pel seu origen per treure rèdits electorals a curt termini, en referència a les seves declaracions sobre els ciutadans d'origen andalús.

Colau ha defensat que a la política s'hi poden aportar coses des de molts llocs, i no cal fer-ho sempre des dels càrrecs públics. En aquest punt, ha assimilat Maragall amb Corbacho, que tot just ha anunciat el seu retorn a la política formant part de la llista de Manuel Valls.

L'alcaldessa ha remarcat que la institució té "inèrcies molt fortes" i genera "relacions de poder amb gent que està en els llocs de decisió política, econòmica i mediàtica". Per això ha defensat la necessitat de limitar d'alguna manera els mandats per evitar que algú pugui estar trenta o quaranta anys ocupant càrrecs públics, perquè aquestes persones "confonen la seva subsistència i la seva vida professional amb la vida pública".

D'altra banda, també ha volgut replicar a Maragall que ell no pot donar "lliçons" de republicanisme a Barcelona en Comú, que és qui més ha fet per recuperar la memòria republicana en quatre anys, retirant medalles, canviant noms de carrers i places i recuperant espais. Accions, ha continuat, que ERC mai va fer tot i formar part del govern de la ciutat durant anys.

Pel que fa a la seva proposta independentista, Colau l'ha trobat totalment "legítima", però ha insistit que la seva aposta és diferent i passa per buscar "punts de trobada per resoldre el conflicte" entre Catalunya i Espanya. Tot i això, ha demanat centrar el debat en el model de ciutat de Barcelona, i ha criticat que ERC hagi preferit parlar d'independència durant tot el mandat en lloc d'ocupar-se de les polítiques socials, per exemple. "Aquest és un dels mals de l'esquerra, que amb la qüestió nacional s'ha desdibuixat el seu programa d'esquerres. Maragall em té confosa", ha constatat.

Colau també ha criticat que el PP i Cs estiguin confrontant els catalans d'origen andalús amb la resta de catalans, i ha defensat que Catalunya és una societat "plural, mestissa i cohesionada". Al seu parer, el que cal fer és "aïllar i no secundar" aquells que es dediquen a "generar incendis i a provocar polèmiques estèrils" només per treure rèdits electorals a curt termini. "És francament trist i desprestigia molt la política", ha lamentat.

També ha criticat Inés Arrimadas pel seu "feminisme liberal", i ha conclòs que la líder de Cs "va fer el ridícul l'any passat quan va intentar desacreditar el feminisme dient que és anticapitalista" i ara "s'intenta inventar un concepte nou per intentar justificar que el 8 de març hi serà, però que no és feminista del tot".