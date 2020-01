Colau i Maragall escenifiquen l'entesa pels pressupostos de Barcelona

El segon mandat d'Ada Colau a Barcelona promet ser molt més plàcid que el de debut. A banda de governar amb 18 regidors en lloc d'11 gràcies al pacte amb el PSC, ja té el gran acord econòmic amb ERC encarat per poder tramitar, aquest mes, els pressupostos del 2020, els primers que Colau aconseguirà aprovar per la via ordinària des que és alcaldessa. El govern ha acceptat la proposta dels republicans d'augmentar en 100 milions el capítol d'inversions i aconseguir que, per primera vegada, el pressupost arribi als 3.000 milions d'euros. I ara, com han admès tant Colau com el cap de files dels republicans, Ernest Maragall, després d'una última reunió, ja només queda polir detalls. L'acord està fet i el projecte de pressupostos, per tant, passarà la setmana que ve per comissió i s'aprovarà –si no hi ha girs inesperats– en el ple de final de mes.

El govern d'Ada Colau ja va pactar, en l'últim ple de l'any, la pujada de taxes municipals amb ERC –i amb l'abstenció de Junts per Catalunya– però les dues forces van acordar donar-se més temps per negociar els pressupostos. I les converses ja estan més que ben encarades. "Podem dir que estem en la recta final d'un esforç", ha resumit Maragall després de la trobada, quan ha assegurat que les grans línies de l'entesa ja estan pactades i que ara és moment dels serrells. El líder d'ERC ha dit que serà un "bon pressupost" perquè ha incorporat les demandes del seu grup.

ERC hi haurà afegit cent milions per a inversió –passarà a ser el 18% dels comptes–, que es destinaran a habitatge i a fer front a l'emergència climàtica. "No són només despesa de l'Ajuntament, sinó que són recursos multiplicadors", ha apuntat Maragall, que ha celebrat que amb aquestes xifres es porta el pressupost fins als límits permesos per la legislació espanyola.

ERC també ha celebrat que s'hagin assolit concrecions en capítols com l'educació, amb la idea de fer un pla per a l'educació de 0 a 3 anys i un altre capítol dedicat a formació i treball. "Estem en l'última fase de treball i les exigències d'ERC estan perfectament recollides", ha reconegut Maragall, que ha recordat que per tirar endavant aquests comptes també "seria bo" aprovar els de la Generalitat. De fet, les dues negociacions s'han fet en paral·lel i alhora que les negociacions per la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez. Un dels elements que queden per acabar de treballar en l'àmbit municipal és el pla concret d'inversions, el PIM.

L'alcaldessa, Ada Colau, que ha intervingut després de Maragall, ha confirmat la bona entesa. "És una molt bona notícia per a la ciutat", ha afirmat, en referència a un pacte de pressupostos que ha desitjat que també es produeixi a l'Estat i a la Generalitat: "Sé que s'està avançant". Colau ha dit que s'ha desencallat "el gruix" de l'acord. L'alcaldessa ha remarcat que comparteixen l'agenda i el model de ciutat amb ERC en temes com l'habitatge i l'emergència climàtica, i ha agraït el "to" de les negociacions. Colau també ha demanat canviar el "marc d'austeritat" fixat pel govern espanyol, i ha desitjat que l'acord pugui ser més ampli i que s'hi incorporin forces com Junts per Catalunya. Moments després, la líder d'aquesta formació, Elsa Artadi, confirmava que es treballa de "manera discreta" per assolir l'entesa, malgrat la distància ideològica que mantenen amb el govern. I remarcava la vinculació entre aquesta negociació i la dels comptes de la Generalitat per aspectes com el recàrrec turístic.

El primer tràmit serà la votació en comissió –la setmana que ve–, i després els pressupostos hauran de passar pel ple a finals de mes. Fins ara, els comuns –tant amb el PSC al govern com sense– havien tirat endavant els pressupostos fent ús de mecanismes com la modificació de crèdit, la pròrroga o la qüestió de confiança. I el nou govern de coalició amb el PSC ho té tot encarat per poder segellar, de la mà d'ERC, uns pressupostos pactats.

Sense partida per al tramvia

L'acord assolit no inclou res sobre la connexió dels tramvies, tot i que les diferents parts en volen parlar a curt termini. Colau ha dit que el projecte és un compromís d'aquest mandat i que si no hi ha una partida pactada és perquè cal un acord amb el Govern. "Que no hi hagi la partida no vol dir que no hi hagi compromís per fer el tramvia", ha sentenciat.