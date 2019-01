Colau i Maragall es van reunir ahir per parlar de la connexió del tramvia

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va reunir ahir amb l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, per tractar "diferents temes de ciutat", segons fonts municipals, entre ells el de la connexió de les dues línies de tramvia a través de l'avinguda Diagonal. A la reunió, que apareix a l'agenda pública de l'alcaldessa, també hi van assistir la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i el regidor i portaveu republicà, Jordi Coronas.

Les fonts consultades han explicat que es tracta de la "primera trobada" entre el nou líder d'ERC i l'alcaldessa, que va servir per presentar-se oficialment i per tractar temes de ciutat, com la polèmica connexió del tramvia. L'anterior líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, en una entrevista al diari ARA va anunciar que el seu partit votaria en contra de la connexió a la votació al ple. El govern municipal va iniciar una forta pressió per intentar que ERC canviés d'opinió però no se'n va sortir. Ara, em el canvi d'alcaldable a les files dels republicans, els comuns han recuperat l'esperança, fins al punt que ho tornaran a portar a ple. Maragall, en una recent visita al barri de les Corts, va dir a preguntes dels periodistes que no descartava un acord amb Colau sobre la polèmica connexió i tampoc va descartar que l'acord pogués arribar abans de les eleccions, tot i que va demanar que es tracti amb la "profunditat necessària".