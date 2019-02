Colau demana als Maristes que reconeguin les víctimes d'abusos sexuals

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat aquest divendres a totes les congregacions religioses implicades en casos d'abús sexual a menors que reconeguin les víctimes per reparar el "dany moral, físic i psicològic" que els han causat. El ple municipal ha aprovat per unanimitat una proposició presentada per la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i adreçada directament a la Fundació Champagnat i a la direcció dels Maristes.

De fet, Colau ha exigit als Maristes, una de les congregacions dels col·legis on van tenir lloc abusos sexuals contra estudiants, que acceptin reunir-se amb les víctimes per trobar mecanismes de reparació. Ha qualificat de "vergonya" el fet que la direcció escolar encara no s'hagi reunit amb elles, al·legant que ja fa tres anys que es van destapar els abusos a l'escola, uns fets que arribaran a judici al març i que asseuran una dotzena d'acusats.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha demanat disculpes en nom de l'administració pública a les víctimes dels abusos per "haver arribat tard" i els ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador: "No estan soles i els donarem suport en el judici". I és que el consistori ha reiterat que es personarà en la causa penal oberta contra els abusos sexuals en un col·legi dels Maristes i que donarà suport a la creació d'una comissió parlamentària d'investigació sobre els casos d'abusos sexuals a Barcelona i a la resta de Catalunya.