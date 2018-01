Colau: "Menys lluites identitàries embolicades en banderes i més fer comunitat"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat aquest dijous crítica amb els governants que contracten arquitectes famosos per fer obres faraòniques amb les quals passar a la història i ha defensat invertir als barris perquè és partidària de "menys lluites identitàries embolicades en banderes i de fer més comunitat".

En una llarga reflexió escrita en el seu perfil de Facebook amb el qual es comunica periòdicament amb els barcelonins, l'alcaldessa defensa les inversions als barris per millorar la vida dels seus ciutadans però també perquè "la pertinença a un barri pot ser un gran antídot a la polarització que viu avui Catalunya".

"Fer comunitat és el contrari a barallar-se per la identitat. La identificació comença amb la gent que tens més a prop, amb els teus veïns i veïnes, siguin qui siguin, vinguin d'on vinguin".

"Menys lluites identitàries embolicades en banderes i més fer comunitat és el meu objectiu i la meva gran reivindicació en aquests temps de crisi i confrontació, no només a Catalunya, no només entre Catalunya i Espanya, sinó a tot el món. És el contrari a Trump, el contrari al Bréxit i el contrari a aquesta tendència egoista que guanya terreny al món", ha escrit Colau.

L'alcaldessa critica als quals pensen: "primer jo, primer els meus, els altres són una amenaça".

"L'antídot ha de ser necessàriament la tendència contrària, diguem-ne primer la comunitat, que ningú es quedi enrere", segons Colau, que desitja que a Barcelona hi hagi "cada vegada més fraternitat i més igualtat, valors profundament republicans però poc practicats en general".

"Tant de bo Barcelona sigui, a més d'aquesta gran ciutat que és, una gran comunitat d'iguals que s'ajuden i que se saben més forts quan estan junts malgrat les seves diferències. Que aquestes diferències ens enriqueixin en comptes de dividir-nos", desitja la regidora.

En la seva reflexió, Colau opina que "és tristament habitual que els governants d'una ciutat vulguin deixar 'empremta' del seu mandat, i per això moltes vegades s'han impulsat obres faraòniques, que han produït grans beneficis a uns pocs, molts deutes a les arques públiques, i grans desigualtats entre barris".

"No obstant això, el principal repte que té Barcelona és reduir les desigualtats generades per dinàmiques globals que escapen al nostre control (especulació de fons d'inversió amb l'habitatge, reformes laborals que precaritzen, etc) i això és impossible resoldre-ho amb una única actuació estrella de la qual poder presumir amb inauguracions pomposes", opina l'alcaldessa.

Colau reivindica, per contra, "una acció complexa, que faci incidència en altres administracions (per exemple perquè l'estat reguli el preu dels lloguers o ens cedeixi la competència per fer-ho nosaltres) i distribueixi els recursos disponibles per tota la ciutat".

"Menys edificis d'arquitectes famosos, i més actuacions a petita escala que arribin als qui més ho necessiten", defensa.

L'alcaldessa de Barcelona aposta pel Pla de Barris per fer els canvis necessaris perquè "la gent se senti orgullosa del barri on viu".

"Volem que els barris no només siguin llocs on dormir o treballar, sinó autèntiques comunitats amb qualitat de vida. Per això estem injectant diners en projectes als barris que precisament fan això: reactiven l'economia, estrenyen relacions, fomenten la cultura, creen comunitat".

Colau posa com a exemple la inversió en gimnasos perquè els adolescents no hagin de passar les tardes deambulant pel carrer; accions de suport al comerç de proximitat, a la creació de cooperatives, a plans d'ocupació per a joves o desocupats de llarga durada; orquestres infantils que empoderen nens i nenes a través de la música; o tallers de costura perquè dones i homes de diferents orígens s'ajuntin a teixir.

L'objectiu, segons Colau, és "teixir relacions, establir vincles, igualar des de baix, ajuntar, unir, cosir".