Colau demana un pacte de ciutat per protegir els llogaters

"Si permetem l'expulsió de veïns per processos d'especulació i gentrificació, estarem perdent la ciutat". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha aprofitat la conferència anual que fa davant la premsa -que aquest any ha remarcat que és especial perquè arriba en un any marcat per l'atemptat i la convulsió política- per demanar un pacte de ciutat enfocat a defensar el llogater. L'alcaldessa, que ha definit els barris com una de les "principals fortaleses" de la ciutat, ha instat a prendre mesures per defensar els veïns i, de retruc, el comerç de proximitat.

Per això ha anunciat que estan treballant en un canvi normatiu per fixar que qualsevol promotor que vulgui impulsar una gran rehabilitació d'un edifici sencer s'hagi de comprometre, abans d’obtenir el permís municipal, a no expulsar-ne els veïns. Aquest pla, que requerirà d'aliats polítics per tirar endavant, va un pas més enllà de les mesures antigentrificació que el govern municipal ja havia anunciat -el govern ha creat un grup de treball específic sobre aquest tema-.

Fins ara s’havia estipulat que tots els propietaris que rebin una ajuda de l’Ajuntament per reformar un pis han de congelar-ne el lloguer i mantenir-hi els inquilins, com a mínim, fins a dos anys després que acabi el contracte vigent. El que es vol fer ara, doncs, és que qualsevol projecte de rehabilitació, encara que es faci sense suport públic, impliqui un compromís d’aquest tipus per evitar la malèvola relació entre millores a edificis o barris i pujada de preus i expulsió dels residents. Segons ha concretat l'alcaldessa, es vol demanar als promotors d'aquestes rehabilitacions que garanteixin un allotjament adequat als llogaters mentre durin les obres i, després, el retorn a l'immoble sense canvis de condicions econòmiques.

En aquesta mateixa línia, Colau també s'ha dirigit als grups de l’oposició per demanar-los fer front comú davant del govern espanyol per demanar canvis en la llei d'arrendaments urbans, com a mínim, en dos aspectes: allargar la durada dels contractes i limitar les pujades abusives.

Colau ha engegat la seva conferència deixant clar que el 2017 ha sigut un any molt complicat per a la ciutat però que les xifres demostren que Barcelona funciona. "Si Barcelona se'n surt, tots ho tindrem molt més fàcil", ha remarcat l'alcaldessa, que ha citat l'exalcalde Maragall per posar l'èmfasi en el paper clau de la capital catalana en el que passa a Catalunya i al conjunt de l'Estat. L’Ajuntament, segons ha anunciat Colau, aprofitarà la finestra del Mobile World Congress, que tornarà a la ciutat el 26 de febrer, per difondre una campanya internacional que busca rellançar la imatge de Barcelona. "És una oportunitat única per mostrar normalitat als carrers i el bon funcionament de la ciutat", ha explicat.

L'alcaldessa, que en campanya electoral havia sigut crítica amb el model de congrés del Mobile, defensa ara que des que Barcelona en Comú governa la ciutat s'hi han fet canvis per obrir-lo més a la ciutadania –amb propostes com la Mobile Week, que organitza activitats sobre tecnologia als deu districtes de la ciutat – i fer que els seus beneficis repercuteixin en el conjunt de Barcelona. També hi veu una oportunitat de mostrar que Barcelona "és, i pot ser-ho més, un 'hub' de referència de la tecnologia mòbil".