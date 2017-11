Colau: "No és bo per a Europa no apostar per Barcelona"

Dia de reflexions. Després del cop de veure com la candidatura de Barcelona a acollir l'Agència Europea de Medicaments (EMA) queia en la primera ronda de votacions i això desencadenava un intercanvi de retrets entre Govern i Estat, avui és el dia d'avaluar la feina feta. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha reiterat en una entrevista a TV3 que Barcelona tenia, juntament amb Amsterdam, la "millor candidatura tècnica" per acollir l'EMA. "Les tres administracions implicades [Estat, Generalitat i Ajuntament] s'havien bolcat en la feina", ha apuntat Colau, que ha deixat clar que el tret definitiu que explica la derrota de Barcelona és el context polític. "Una declaració unilateral d'independència s'assembla bastant al Brexit, no era el millor context", ha apuntat l'alcaldessa, que ha recordat que l'EMA marxa de Londres, precisament, pel Brexit i ha afegit que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i les imatges de les càrregues policials de l'1-O han agreujat la situació.

L'alcaldessa ha lamentat que Europa no hagi aprofitat aquesta ocasió per enviar un missatge de confiança a Barcelona. Segons Colau, Europa es mira amb "massa distància" el que està passant a Catalunya i no ocupar-se de qüestions com la vulneració de drets fonamentals en el seu territori és "una feblesa" per a ella mateixa. "No és bo per a Europa no apostar per Barcelona", ha destacat.

Colau també ha deixat clar que no desconfia de la feina feta per cap de les administracions implicades en la candidatura. Segons ella, aquesta coordinació ha de ser una "lliçó de futur"."Els directament implicats hem actuat amb lleialtat i hem prioritzat l'objectiu comú per sobre de les diferències de partit", ha explicat, i ha remarcat, en la mateixa línia del que va demanar ahir el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, que ara no ha de ser el moment dels retrets.

Colau també ha explicat que és una "evidència" que el clima polític i, sobretot, les imatges de les càrregues policials, han generat incerteses, però ha apuntat que l'Ajuntament està "bolcat a donar un missatge de tranquil·litat i a deixar clar que és una crisi institucional puntual". Ha remarcat, però, que el Mobile "no està en risc".

"Serem decisius"

Sobre les eleccions del 21-D, Colau ha apuntat que la fortalesa dels comuns és la seva "coherència". "Tenim la millor candidatura i el millor candidat per al moment polític actual", ha subratllat, per després apuntar que està convençuda que Catalunya en Comú, sigui quin sigui el resultat de les eleccions, tindrà "un paper decisiu". Colau ha reiterat que els comuns no faran acords de govern ni amb els partidaris de la via unilateral ni amb els del 155.

L'alcaldessa ha dit que ella no tenia cap constància de les amenaces que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va assegurar que el Govern havia rebut sobre la possibilitat que el govern espanyol utilitzés armes de foc: "Això mai em va arribar per cap via".