Colau: "No volem concentrar l'habitatge social a la perifèria"

Dia de ressaca per a l'alcaldessa Ada Colau, que ahir es va reunir per primer cop amb el president Quim Torra i va veure com la comissió d'urbanisme de l'Ajuntament donava llum verda a la proposta d'obligar els constructors a destinar el 30% dels pisos a habitatge social. Colau ha defensat, en una entrevista a RAC1, que aquest acord permetrà que Barcelona incorpori cada any entre 300 i 400 pisos de preu assequible, que aquests pisos estiguin repartits pel conjunt de la ciutat i que siguin una solució per frenar l'expulsió de veïns a zones encarides i amb pocs espais lliures per construir com Gràcia. Per això, Colau ha defensat que la solució no pot ser concentrar tot l'habitatge social a la perifèria. "No volem crear guetos", ha assegurat l'alcaldessa. "Jo vull que el preu de l'habitatge no buidi el centre de la ciutat", ha defensat.

Sobre la reunió amb Torra, Colau ha assegurat que va anar "bé" i que van acordar, per exemple, una cimera sobre habitatge –Torra, ha dit, es va oferir a presidir una sessió extraordinària del Consorci de l'Habitatge–, després que, durant l'aplicació del 155, el consistori s'hagi sentit "sol" fent front als problemes de l'emergència quotidiana. "Hem de recuperar el temps perdut", ha assegurat Colau. El president i l'alcaldessa van acordar activar una comissió bilateral de seguiment dels assumptes que es porten a mitges entre Ajuntament i Govern i celebrar, també, una cimera sobre el tema de l'atenció als refugiats.

Colau ha assegurat que, més enllà de l''Aquarius', que aquests dies centra l'atenció mediàtica i amb qui Barcelona s'ha ofert a col·laborar, arriben a Barcelona autocars plens de persones que venen de la frontera sud. L'alcaldessa ha assegurat que la ciutat va atendre, l'any passat, 4.000 sol·licitants d'asil que no estaven reconeguts pel govern espanyol i que, durant el primer trimestre d'aquest any, ja n'ha atès 3.000 més. Per això, ha assegurat, ha calgut habilitar equipaments municipals que estaven tancats, com els que s'utilitzen per atendre persones sense casa durant l'operació fred. La ciutat, ha dit, ha destinat sis milions a atendre aquestes persones. "Som ciutat d'acollida", ha defensat Colau, que ha criticat que la llei d'estrangeria sigui "racista" i ha demanat que les diferents administracions no es passin la pilota i s'impliquin en l'atenció a aquestes persones.