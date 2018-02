Colau: "No ens mereixem que es polititzi una cosa tant terrible com un atemptat"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat els atemptats del passat 17 d'agost a la Rambla i Cambrils quan es compleixen sis mesos de la tragèdia al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. La batllessa ha lamentat els retrets entre grups polítics que han generat els atemptats i ha afirmat que "no ens mereixem que es polititzi una cosa tant terrible". En aquest sentit, ha afegit que l'àmbit judicial ha d'ajudar a esclarir les responsabilitats dels fets, sense necessitat que es polititzin.

Colau també ha admès que es va sentir "incòmoda" durant la participació del rei Felip VI i representants del govern espanyol durant la manifestació en rebuig als atemptats que es va celebrar a Barcelona. No obstant, l'alcaldessa ha rebutjat els crits i xiulets contra les autoritats espanyoles durant la protesta encara que la crítica "fos pertinent i necessària". "Aquest no era el moment, els familiars es mereixien un silenci respectuós", ha afirmat Colau.

D'altra banda, l'alcaldessa ha destacat la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i d'emergències i ha assegurat que "la bona coordinació no va ser causal" perquè "hi havia molta preparació". En aquest sentit, la batllessa ha recordat que la ciutat no tenia "cap alarma concreta ni específica" sobre un atac imminent, encara que ha admès que Barcelona era un objectiu clar per la seva visibilitat com a destinació turística. Precisament, Colau ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona s'ha personat com a acusació particular del cas per poder accedir a més informació.

"El 'no tinc por' va sortir de la panxa de la ciutadania"

Per a Colau, la societat va tenir una molt bona resposta als atemptats que va ajudara fer "el millor dels dols possibles", però ha afirmat que encara falta temps per "curar" el dol més personal dels barcelonins. Així doncs, l'alcaldessa ha recordat que el lema de 'No tinc por' -molt repetit durant les mostres de rebuig contra els atemptats- "va sortir de la panxa de la mateixa ciutadania".

Pel que fa a un possible rebrot de la xenofòbia després del 17-A, Colau ha assegurat que "el racisme no ha triomfat" tot i alguns fets puntuals i que s'ha fet un gran esforç per salvaguardar la convivència a Barcelona. Tot i així, ha reconegut que la ciutat encara té "molt per fer" en matèria d'integració i que "no podem ser complaents".