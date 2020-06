Colau demana obrir el debat sobre si s'ha de retirar la Medalla d'Or de la Ciutat a Felipe González

Barcelona no preveu, per ara, retirar la Medalla d'Or de la Ciutat a l'expresident espanyol Felipe González, ni tampoc revocar la distinció atorgada el 1992 a l’exsecretari d’estat de Seguretat del govern d’Espanya als anys 80 i 90, Rafael Vera, però sí que planteja obrir el debat sobre el conjunt d'aquestes condecoracions per decidir totes les que s'han de revocar. Sobretot, les de persones condemnades com el mateix Vera. El grup de Junts per Catalunya dirigia en el ple d'aquest divendres un prec a l'acaldessa Ada Colau per deixar sense efecte les dues Medalles de González i Vera tenint en compte les seves presumptes implicacions en la creació dels Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL). La publicació d'uns documents desclassificats de la CIA fa unes setmanes apuntava que l'expresident espanyol podria estar darrere de l'organització que va matar una trentena de persones vinculades a ETA durant la dècada dels 80, i per la qual diversos alts càrrecs del Partit Socialista van ser condemnats pel Tribunal Suprem.

Colau ha assegurat que el fet dels GAL és "gravíssim" i ha donat suport a totes les comissions d'investigació que es puguin fer, però ha apuntat que les Medalles no es resolen amb precs. "Això no ho resolem vostè i jo amb un prec", li ha respost a la portaveu de JxCat, Elsa Artadi. L'alcaldessa ha defensat que el debat hauria de ser del conjunt dels grups i que caldria fixar criteris com retirar-la a totes les persones que hagin estat condemnades. L'alcaldessa ha remarcat, en aquest sentit, que coincidint amb els Jocs del 92 se'n van donar en "massa" i que en tenen altres persones condemnades com Josep Lluís Núñez o Luis Roldán i, també, l'expresident del Port, Sixte Cambra, que té una causa oberta.

Artadi, al seu torn, ha defensat que no han calgut sentències per retirar Medalles a persones com la infanta Cristina de Borbó o l'expresident Jordi Pujol. "Quan es tracta de segrests, tortures i assassinats hem de posar el llistó més alt que ens casos de corrupció", s'ha demanat Artadi, que ha retret a l'alcaldessa que "no s'atreveixi ni a iniciar el tràmit" per a la retirada.

Barcelona retirarà la Medalla d'Or a la infanta Cristina i l'hi donarà a Muriel Casals

En el seu escrit de justificació, el grup de JxCat exposava que en les últimes setmanes han sorgit informacions desclassificades de l’any 1984 de la CIA segons les quals Felipe González hauria estat al darrere de la creació de la banda terrorista GAL. I també que l’any 1998, Rafael Vera va ser condemnat per la participació en el segrest de Segundo Marey. Últimament, el plenari de l'Ajunament ja ha acordat revocar Medalles de la Ciutat a persones com Cristina de Borbó després de la seva implicació en un cas de corrupció o a l'expresident Jordi Pujol, que ja havia retornat la Medalla quan va transcendir que tenia diners no declarats fora del país.

El socialista Jaume Collboni, que avui no ha intervingut en el ple sobre la retirada de Medalles –era una qüestió que JxCat ha dirigit només a Colau– ja va defensar a principis de setmana que la proposta és un "intent barroer i electoralista" del president Quim Torra de "torpedinar el diàleg polític a Catalunya i tapar el fracàs del seu govern per motius electorals". Segons Collboni, l'expresident espanyol ha sigut "una personalitat clau en la consolidació de la democràcia i de l'estat del benestar a Espanya".