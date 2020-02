Colau encara la venda del 15% dels serveis funeraris

L'Ajuntament de Barcelona encara la venda del 15% de les accions que segueix mantenint a Serveis Funeraris de Barcelona després que el 2011 Mémora passés a controlar el 85% de l'empresa. Ja en aquell moment es va acordar que Barcelona: Serveis Municipals, l'ens públic que mantenia la resta d'accions, es podria despendre del seu percentatge en els anys següents i, de fet, l'equip d'Ada Colau ja va intentar la venda el mandat passat vinculant-la a la creació d'una funerària pública que no va obtenir l'acord polític per tirar endavant. Ara el govern municipal reprèn aquella operació –sense, de moment, el projecte de la nova funerària– i portarà al ple la voluntat de treure a subhasta pública la seva participació en l'empresa. Com a pas previ al ple, la proposta ha superat avui el tràmit de la comissió d'Economia, amb el suport del govern municipal (comuns i el PSC), ERC i Manuel Valls (Barcelona pel Canvi). En canvi, JxCAT i Cs han rebutjat la proposta i el PP s'ha reservat el seu vot fins al ple.

Des de l'equip de Colau argumenten que un 15% d'accions no donen al consistori marge de decisió dins de Barcelona Serveis Funeraris i que tampoc suposen cap rendiment econòmic. Entre el 2011 i el 2018, segons apunten fonts municipals, l'empresa ha generat 78 milions de beneficis, però el consistori no ha ha rebut dividends. Ho considera un "actiu immòbil i que no es revaloritza".

Tenint en compte aquesta situació, en la negociació pressupostària per enllestir els comptes d'aquest 2020, el govern de comuns i socialistes va acordar incloure els prop de 28 milions que s'estimen d'aquesta venda com una inversió destinada a construir i rehabilitar habitatge. El govern manté en peu el projecte d'impulsar una funerària pública, que el mandat passat va topar amb l'oposició del PSC –ara al govern–, però, de moment, no ha comunicat passos en aquesta direcció. La iniciativa es va incloure en l'acord de govern que van escenificar Colau i el socialista Jaume Collboni, que s'instaven a treballar per aconseguir els consensos necessaris per tirar-la endavant.

El que es preveu ara és obrir la subhasta pública de les accions i que, en cas que quedi deserta, Mémora exerceixi el seu dret a compra, que és l'escenari més factible, tenint en compte el petit percentatge d'accions que obtindria un nou actor. Mémora va adquirir el 36% de Barcelona Serveis Funeraris per 63,8 milions d'euros i va passar a controlar el 85% del capital.

El govern municipal ja va fer el mandat passat una auditoria a Barcelona Serveis Funeraris arran d'unes denúncies de la síndica de la ciutat. La defensora dels barcelonins va detectar dos casos en què suposadament es van cobrar serveis que no es van oferir i en què no es van detallar alguns imports. A partir d'aquesta denúncia es va fer una auditoria del procés de facturació de la companyia. L'oposició va interpretar llavors aquest gest com una mesura de pressió per accelerar la venda del 15% de les accions i donar impuls a la funerària pública.