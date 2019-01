Colau demana que el decret sobre les VTC determini "com a mínim una hora" d'antelació per demanar un Uber o un Cabify

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest matí que per sol·licitar un cotxe amb llicència VTC calgui fer-ho amb "com a mínim una hora" d'antelació per tal que hi hagi "una diferència real" entre aquest servei i el de taxi.

Colau ha definit de "provocació" la proposta del conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, a qui ha titllat d'"irresponsable" per haver aprovat un decret en què s'exigia un mínim de 15 minuts per fer la precontractació d'un Uber o un Cabify. "Hi ha un extrem, que és el dels taxistes, que demanen que s'hagi de sol·licitar amb 24 hores d'antelació, i la proposta dels 15 minuts a l'altre. És evident que entre 15 minuts i 24 hores es pot arribar a una via intermèdia més sensata". "Si la precontractació és de només 15 minuts, és evident que la diferència real amb el taxi no existeix", ha afegit.

Colau ha dit que s'ha arribat a aquesta situació per culpa d'un context de "llei de la selva" amb les llicències que "estava generant de facto una situació de competència deslleial", i ha recordat que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va fer "un reglament pioner" per limitar la circulació de cotxes amb llicència VTC als seus municipis.

Els taxistes fan vaga des de divendres pel decret presentat pel Govern, que ara negocia amb el sector una modificació.