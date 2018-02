Colau aconsegueix vetar nous establiments turístics i discoteques a Ciutat Vella

Tot i la soledat política del tram final del mandat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, superarà un repte important en el ple d'aquest divendres: aprovar el nou pla d'usos de Ciutat Vella. Amb els vots del govern i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, n'hi haurà prou per tirar endavant la tramitació perquè la previsió és que la resta de forces s'abstinguin amb l'única excepció del PP, que hi votarà en contra. La CUP encara no ha fet públic el seu vot. La regulació que ara s'aprova és més restrictiva i vetarà, per exemple, l'obertura de nous bars musicals, discoteques, salons de joc i establiments destinats a la venda de serveis turístics al centre de la ciutat.

El pla divideix les activitats entre diürnes i nocturnes per posar més traves a les que es concentren a la nit i intentar millorar el descans veïnal. A diferència del que feien els plans d'usos anteriors, que limitaven les activitats en base al nombre de locals, aquest es regeix per criteris de densitat, de mida del local, d'amplada del carrer i d'estat de l'edifici on s'ubica. L'objectiu és que, a la pràctica, no puguin obrir nous establiments a les zones ja saturades i que els que obrin no siguin grans locals. El nou pla d'usos no fa diferències per zones i fixa els mateixos criteris per tot el districte. Aquest és precisament el punt que no agrada al PDECat, que defensa que Ciutat Vella és un districte complex i s'ha d'abordar per zones.

El que no portarà, finalment, a votació l'equip de govern durant el ple d'aquest divendres és la creació de la funerària pública. Tot i tenir lligat el suport d'ERC, el govern encara ha de negociar per aconseguir el 'sí' del PSC. Per evitar perdre la votació, el govern ha acabat retirant aquest punt de l'ordre del dia.

El ple d'aquest divendres serà doble perquè començarà amb una sessió sobre l'estat de la ciutat i després hi haurà el ple ordinari, molt marcat per la polèmica dels narcopisos.