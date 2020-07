Colau manté el pla per adaptar el pressupost tot i les restriccions al superàvit

El pla que va traçar el govern d'Ada Colau per refer el pressupost d'aquest any i adaptar-lo al forat obert per la crisi del covid donava per fet que l'Estat autoritzaria els ajuntaments a poder invertir els superàvits dels exercicis anteriors. És a dir, els seus propis estalvis, que en cas de Barcelona sumen 161 milions d'euros. De moment, però, l'oferta que ha llançat el ministeri d'Hisenda és posar a disposició dels municipis 5.000 milions d'aquests superàvits, una quantitat que representa el 35% del total, perquè els inverteixin entre aquest any i el següent, i la resta es tornaria en un termini de deu anys.

La resposta, però, no fa canviar el rumb de l'equip de Colau, que manté a l'ordre del dia del ple de divendres la creació d'un fons covid de 90 milions per atendre a crisi i que, com ha explicat el regidor de Pressupost, Jordi Martí, calcula que tancarà l'any amb un dèficit similar als 161 milions de superàvit i que, per tant, una cosa compensarà l'altra de manera "automàtica". Caldrà, segons ha apuntat, parlar-ne amb Hisenda i també amb el Govern, que és qui vetlla perquè es mantingui l'equilibri.

"No contravenim cap norma", ha defensat el regidor, que ha assegurat que la "batalla" serà per al pressupost del 2021. Martí ha considerat que, tot i "l'esforç" fet pel govern espanyol, es fa "molt difícil acceptar" que siguin els ajuntaments els que hagin de prestar els seus estalvis a l'Estat i que aquest els en retorni només una part. Ha considerat que el més "senzill" seria modificar la llei d' estabilitat pressupostària perquè els municipis puguin fer directament la despesa i no hagin d'actuar com a "banc". L'oposició avala el pla de Colau per adaptar el pressupost a la crisi del covid-19

La proposta del govern municipal per adaptar el pressupost a la crisi del covid ja va superar el tràmit de la comissió d'economia, on va rebre l'aval de tots els grups menys ERC, que es va abstenir perquè demanava assegurar que no es rebaixaria la inversió prevista en el primer pressupost pactat. Un compromís que els republicans tenen assegurat per a aquest exercici.

Polèmica pels blocs de formigó

D'altra banda, el ple de divendres, que ha de donar llum verda al pressupost també discutirà propostes com la que porten Junts per Catalunya i el PP per demanar al govern municipal que retiri els blocs de formigó instal·lats en carrers on s'ha fet una pacificació tàctica en plena crisi, com Consell de Cent i Rocafort. " Retiri'ls immediatament abans que haguem de lamentar un accident, d'una motocicleta, una bicicleta o un vianant", ha demanat avui Elsa Artadi (JXCat) a l'alcaldessa.