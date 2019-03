Colau ajorna el polèmic pla d'habitatge de Gràcia

El govern d'Ada Colau no tirarà endavant, com tenia previst, el pla per desafectar els immobles que es veien amenaçats per la possible prolongació de la rambla del Prat i aprofitar la jugada per construir habitatge públic a Gràcia. El projecte va topar amb el rebuig d'una plataforma veïnal que criticava que es preveia la construcció d'un bloc de pisos envaint un interior d'illa al carrer de l'Àngel -que ara és un cul-de-sac i es vol obrir fins al carrer Astúries- i amenaçant un plataner centenari. A partir d'aquí, l'equip de Colau va presentar diverses propostes del projecte per intentar reduir l'afectació a l'interior d'illa -que suposaven, també, reduir el nombre de pisos construïts-, però la plataforma, que les rebutjava totes, demanava que es repensés la iniciativa amb temps i acusava els de Colau de voler-la aprovar com fos abans de les eleccions.

Ahir el regidor de Gràcia va informar en un tuit que atendran aquesta demanda i que deixen el projecte de la rambla del Prat per al mandat que ve. L'aprovació definitiva del pla, doncs, no anirà al ple de finals de mes com s'havia previst després que el govern tampoc hagi aconseguit els suports polítics necessaris per tirar endavant la proposta. Després de setmanes de tensions amb els veïns, que han protagonitzat manifestacions, entomen que ara el projecte no serà possible. Com a mínim, en el que queda de mandat, i que, per tant, quedarà en mans del pròxim govern municipal.

La plataforma Protegim l'Inteior d'Illa va celebrar ahir la decisió. Entenen que el pas servirà per dissenyar un bon pla que permeti guanyar habitatge públic "sense nyaps urbanístics" i celebren que l'organització veïnal té recompensa."Ens donem temps per cercar els consensos per no haver de renunciar a habitatge públic", va informar el regidor. Els veïns remarquen que avalen la necessitat de fer pisos públics a Gràcia però que no es pot fer a qualsevol preu, i demanen refer el pla.