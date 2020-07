Colau i alcaldes metropolitans reclamen a la Generalitat que no tanqui les targetes moneder el 31 de juliol

Una trentena d'alcaldes de Barcelona i la seva àrea metropolitana han adreçat aquest dimecres una carta als consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per demanar-los que el Govern no aturi el pagament de les targetes moneder per a les ajudes de menjador el 31 de juliol. Hi expressen la "preocupació i desacord" per un fet que consideren "molt greu", i els demanen que compleixin el "compromís" que el Govern va assumir després que s'aprovés per unanimitat al Parlament mantenir aquestes ajudes durant els mesos no lectius de l'estiu.

Aquestes targetes, creades per La Caixa, es van dissenyar per fer arribar les beques menjador a les famílies que ho necessitaven. Era una prioritat, perquè hi ha molts nens que l'únic àpat calent que fan al dia és a l'escola i, amb els centres tancats, es posava en perill la seva alimentació. Les targetes moneder, que es van fer arribar a les 140.000 famílies becades, es carregaven cada mes amb un import corresponent a la prestació diària pel total de dies que els centres estaven tancats.

Però amb el final de curs, la Generalitat va comunicar als consells comarcals que les targetes moneder deixaven d'estar vinculades a les ajudes individuals de menjador i afegia que, com que hi havia famílies que no havien exhaurit el saldo, s'havia acordat allargar el termini fins al 31 de juliol, la data màxima per gastar-se els diners que hi ha a la targeta. Després d'aquesta data, el departament "iniciarà el procediment per recuperar els saldos que hi puguin restar i deixar les targetes amb saldo zero". A la mateixa instrucció, el departament informava que les targetes "continuaran actives però sense saldo", i demanava a les famílies "conservar-les en bon estat i retornar-les als centres educatius durant el mes de setembre".

"Un escàndol"

Així, els alcaldes lamenten haver-se assabentat d'una decisió així a través d'una instrucció i sense tenir l'oportunitat de "debatre-la conjuntament". "És un escàndol que la Generalitat es permeti retirar les beques per a la infància més vulnerable", ha criticat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha remarcat que en el front comú dels municipis hi ha alcaldes de diferents formacions polítiques i que tots coincideixen a dir que ara no es pot desatendre la infància. A més de l'alcaldessa de Barcelona, signen la carta els alcaldes i alcaldesses de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei i Montcada i Reixac. Alguns d'aquests municipis ja es van queixar fa mesos que el dispositiu d'entrega anava tard.

Segons Colau, "Catalunya és a la cua d’Europa en pobresa infantil i té el trist rècord de tenir més del 30% de pobresa infantil". La crisi associada al covid fa encara més necessàries les beques, ha dit Colau, que ha recordat que el Govern s'havia compromès a mantenir-les i ha rebut fons extraordinaris de l'Estat per a aquesta mena de despeses. Els alcaldes recorden a l'escrit que el Parlament va aprovar per unanimitat una moció que comprometia a "donar cobertura a les ajudes alimentàries per a menors vulnerables", durant els mesos no lectius de l'estiu del 2020, i demanen a la Generalitat que "faci la seva part".

Fonts del departament recorden que les beques menjador estan previstes dins el curs escolar, però asseguren que estan buscant "la millor manera" per garantir les ajudes també durant l'estiu. Ara bé, si els alcaldes apel·len a la moció del Parlament per rebre les ajudes del Govern, el Govern també recorda que el text no només afecta l'executiu català, sinó que preveia que "totes les administracions (Generalitat, Estat i municipis) havien de garantir l'alimentació a la infància vulnerable que rep ajudes durant l'any", i que això no necessàriament s'ha de fer a través de les beques menjador. És a dir, que s'ha de veure exactament d'on surten els fons per pagar-ho.