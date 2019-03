Colau dona per tancats els apartaments turístics il·legals de Barcelona

Ha sigut una lluita difícil i complicada. Una confrontació que ha afectat moltes ciutats europees els últims anys, i la batalla a Barcelona, una ciutat amb un indiscutible atractiu turístic, ha sigut especialment intensa. El govern de l'alcaldessa Ada Colau tenia clar que havia de ser implacable amb els apartaments turístics sense llicència i, dos anys i mig després d'aplicar el pla de xoc, canta victòria. "Estem més a prop que mai de deixar l'oferta il·legal a zero", va explicar la tinent d'alcalde Janet Sanz. I és que s'ha passat dels 5.875 apartaments turístics sense llicència que s'anunciaven en diferents plataformes a només 272. "I aquesta feina no s'atura, té continuïtat. No tornarem enrere", va assegurar. De fet, en èpoques d'alta ocupació habitacional, com Nadal, el Mobile World Congress, l'estiu o Setmana Santa, "es tornen a inspeccionar" els apartaments que han estat sancionats per garantir "que no tornen a exercir". Si descobreixen que hi han tornat, les multes encara són més cares perquè s'hi aplica l'agreujant de reincidència.

Per a Sanz, els apartaments turístics irregulars són un problema "greu" perquè "afecta el descans dels veïns i el seu dret a l'habitatge". En aquest sentit, Sanz va explicar que des del 2016 s'han dictat 4.900 ordres de cessament d'activitat de pisos il·legals, 1.171 dels quals ja estan ocupats per veïns de Barcelona que hi viuen de lloguer. En l'última comprovació, els inspectors van determinar que hi ha un compliment d'aproximadament un 95%. La major part dels 13.014 expedients disciplinaris que s'han obert són a l'Eixample (3.820), seguit de Ciutat Vella (3.737) i, en molta menys quantitat, de Sant Martí (1.452).

Un exèrcit d'inspectors

El pla de xoc del govern d'Ada Colau va començar el juliol del 2016. D'una banda, es va doblar (de 20 a 40) el nombre de visualitzadors, que són les persones que comproven des del carrer si els que anuncien apartaments han fet servir dades falses per evitar ser detectats. Els visualitzadors fan el porta per porta, busquen tovalloles penjades als balcons que delatin pisos irregulars, entrevisten turistes i es fixen en els detalls de les fotografies penjades a les plataformes digitals. La informació que recullen els visualitzadors va a parar als inspectors, que són els que visiten el pis i tramiten les sancions. El nombre d'inspectors també ha augmentat durant aquest mandat. En total són 100 les persones que controlen els pisos turístics.

A més d'aquesta tasca de control, l'Ajuntament també ha negociat amb les diferents plataformes que publiquen els anuncis dels apartaments per demanar-los que no acceptin anuncis de pisos sense llicència. Així, s'ha aconseguit que les principals plataformes, com Airbnb, obliguin a introduir el número de la llicència corresponent a qui vulgui oferir el seu pis. Aquesta empresa acumula dues multes de 30.000 euros i una altra de 600.000. Les sancions han comportat un procés contenciós administratiu entre les dues parts que ara està en mans del jutge.

Colau també va engegar una polèmica campanya en què demanava als barcelonins que, si sospitaven que algun veí tenia un pis il·legal, el denunciessin.