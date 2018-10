Colau avança que l'acord pressupostari inclou canvis en la regulació del lloguer

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat l'entesa entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per als pressupostos de l'Estat i ha avançat que l'entesa inclou canvis en la llei d'arrendaments urbans (LAU) per frenar l'increment dels lloguers. "Estem contents d'aquests primer pas i ara en queden d'altres, no es resol tot amb els pressupostos", ha apuntat l'alcaldessa, que ha tornat a instar tots els partits que es van unir per fer fora el govern de PP a fer un gran pacte de pressupostos que serveixi tant per a l'Estat com per a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. En el cas del consistori, Colau ha remarcat que podria prorrogar els comptes de l'any passat però que fa la crida com un exercici de "responsabilitat" per construir "grans consensos" i sortir de l'actual situació de bloqueig.

En aquest sentit, Colau ha instat Junts per Catalunya i ERC a abandonar la via unilateral de forma explícita i intentar teixir acords amb els comuns i, també, amb el PSC. "El tema nacional ha estat en el centre de tot i entenc que la situació és molt complicada, no ho vull menystenir, però s'ha de fer un sobreesforç per garantir el funcionament de la institució", ha remarcat.

Ja en clau municipal, ha avançat que la llista que Barcelona en Comú prepara per a les eleccions serà el més continuista possible per mantenir les persones que ja han adquirit una experiència a la institució, però que també s'hi sumaran altres perfils "pensant, sobretot, en el projecte". L'alcaldessa ha remarcat que Barcelona en Comú necessita un segon mandat per consolidar canvis iniciats en matèries com la mobilitat o l'habitatge.