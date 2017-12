Colau blinda el Paral·lel de nous bars i activitats turístiques

Poc després d’entrar a l’Ajuntament de Barcelona, l’equip de l’alcaldessa Ada Colau va anunciar que frenava la polèmica reforma que el govern anterior estava duent a terme a l’avinguda del Paral·lel i van quedar per reurbanitzar els dos extrems de l’avinguda. Ara l’Ajuntament reprèn el repte d’intentar recuperar el pols d’aquesta artèria i ho fa, segons la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, deixant enrere la concepció d’obra “faraònica” i intentant convertir el Paral·lel en un centre de la vida veïnal dels tres barris que hi conflueixen -Poble-sec, Raval i Sant Antoni-. De moment, el que ha anunciat és que suspèn durant un període màxim d’un any la concessió de llicències a nous locals de pública concurrència -restaurants, establiments de lloguer de bicicletes i botigues de conveniència, entre d’altres- per blindar-lo mentre no està redactat el nou pla d’usos.

De fet, el Paral·lel quedava ara al mig de diferents zones ja blindades a l’obertura de bars i restaurants com el barri de Sant Antoni -el Poble-sec i el districte de Ciutat Vella també compten amb regulacions pròpies-. Això havia fet, com denuncien des de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, que cada cop l’avinguda concentrés més locals d’una mateixa tipologia i per això celebren que “per fi” l’Ajuntament es decideixi a posar-hi fre.

També des de la plataforma Som Paral·lel, que havia sigut molt crítica amb la reforma que va impulsar el govern de Xavier Trias, lamenten “l’acumulació de terrasses” al Paral·lel i celebren com una “bona notícia” l’anunci del blindatge. El que es fa ara és prohibir temporalment l’obertura de nous establiments de pública concurrència i d’activitats vinculades a l’oci, l’alimentació i el turisme. Només podran tirar endavant els que ja s’estaven tramitant.

Ara està previst obrir el debat amb les entitats veïnals per veure com es concreta la revitalització de l’avinguda. Segons la regidora del districte, l’anterior procés de reforma es va fer “d’esquena al veïnat” i amb la mirada posada en el turisme. L’objectiu del nou pla d’usos serà, segons el govern municipal, evitar el procés de gentrificació i preservar el comerç local i de proximitat. En aquesta mateixa línia també s’intervé al carrer Gran de Sant Andreu. Al mes de març començaran les obres per convertir aquest carrer en una via amb prioritat per al vianant i el consistori també va anunciar dissabte que hi suspèn temporalment l’atorgament de llicències d’activitats de concurrència pública -no es permeten, per exemple, nous restaurants, pastisseries o gelateries- mentre no estigui redactat el nou pla d’usos.

Protegir el comerç local

L’objectiu de la nova regulació serà protegir el comerç de proximitat que avui hi ha al carrer Gran. La suspensió vol evitar que, mentre durin les obres, arribi una onada de noves peticions d’obertura i que, per tant, el nou pla d’usos ja arribi tard. El president de l’Eix Comercial, Pròsper Puig, celebra que es prenguin mesures per protegir la diversitat comercial de la zona i evitar els “barris clònics”.