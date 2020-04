Colau calcula una baixada d'ingressos de 300 milions i es tanca a la baixada d'impostos

Segon ple telemàtic a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest cop, ordinari, el corresponen al mes d'abril, i amb menys problemes tècnics que la sessió de debut, que va ser monogràfica sobre la gestió de la crisi del coronavirus i va engegar amb 40 minuts de retard. Avui només el líder del PP, Josep Bou, ha quedat bloquejat per la tecnologia i ha hagut de cedir la paraula, durant la primera part de la sessió, al seu company de grup, Óscar Ramírez. El ple ha tornat a ser gairebé temàtic sobre l'emergència sanitària i, sobretot, sobre els canvis que caldran en el pressupost municipal per fer front a la situació. D'entrada, el govern municipal ha apujat de 200 a 300 milions d'euros la previsió de caiguda d'ingressos per a aquest any i ha tornat a fer una crida al diàleg als grups, amb qui demà s'asseurà a negociar les modificacions, per retocar d'immediat el pressupost i adaptar-lo al nou escenari.

L'equip de Colau ha tornat a exhibir clima de voluntat d'entesa i ha transaccionat les propostes dels grups, però s'ha tancat en banda,a un canvi global de les ordenances fiscals aprovades per fer una rebaixa generalitzada d'impostos, com plantejava Cs, que ja veia "desproporcionades" les pujades abans de la crisi. El govern municipal ha acusat la formació taronja de no voler negociar el text, que ha obtingut el suport de PP i Barcelona pel Canvi, i no s'ha aprovat. "Hem de valorar si les rebaixes beneficien qui més ho necessita", ha defensat la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarí, que ha descartat una actuació "lineal" i ha instat a abordar realitats com la de bars i restaurants, a qui aquest any s'ha apujat la taxa de terrasses i que ara demanen bonificacions i ocupar més espai al carrer, en el marc de la taula de negociació de demà. El seu equip no es tanca a canvis com deixar que les terrasses ocupin més espai públic. I sí que ha votat a favor de propostes com la de Junts per Catalunya que insta a replantejar-se tots els tributs "sense condicionaments ideològics".

Una de les crítiques que més han repetit avui els grups de l'oposició és, precisament, que els representants dels restauradors –com els de les entitats de comerç– no estiguin citats a la taula creada per dissenyar el pacte de ciutat. "No volem pensar que és per no convidar gent que dirà coses que no els agrada sentir", ha recelat Elsa Artadi, en nom de Junts per Catalunya. I el govern, al seu torn, ha defensat la ràpida ha tret pit d'haver actuat amb "celeritat". "Som la primera administració que posa en marxa un pacte de ciutat i que el vincula a un canvi pressupostari a curt termini", ha celebrat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que ha acabat el ple substituint l'alcaldessa, que s'ha indisposat.

Els grups han coincidit a elogiar la idea del pacte de ciutat, però, també, a llançar-hi les primeres crítiques. JXCat ha qüestionat, per exemple, que calgui esperar dos mesos, com es va dir en la primera sessió, per prendre decisions. I Valls ha demanat al govern que no actuï de manera unilateral fent anuncis en rodes de premsa i compti amb la resta de partits i ha fet una crida a recuperar l'esperit olímpic del 92 i a deixar de banda "ideologies". El debat sobre la ideologia i les maneres de la dreta i l'esquerra d'encarar la crisi ha sigut, de fet, el principal punt de discussió del debat, a banda de la política fiscal. El republicà Jordi Coronas ha recordat que en la crisi del 2008 hi va haver guanyadors, com la banca, i vençuts, com la gent que es va quedar sense casa i que, per això avui no podem estar disposats a acceptar el mateix resultat: "Veig molta hipocresia, molt llop amagat rere pell de xai". I en nom del govern, Jordi Martí, que ha compartit la diagnosi del 2008, ha avisat ERC que seria un error no aprofitar el moment per fer aproximacions a d'altres partits encara que estiguin a les "antípodes" ideològiques per construir una resposta mes forta a la crisi.

L'oposició també ha criticat el pla de mobilitat que Colau va presentar dissabte i que inclou mesures com crear corredors per a bicis i voreres més amples sobre carrils de circulació. "Són mesures ideologitzades", ha criticat Barcelona pel Canvi. ERC ha mostrat la sospita que l'urbanisme tàctic no sigui una manera de fer reformes de baix cost mentre que JxCat ha acusat el govern d'accelerar ara mesures que no tenien consens. Cs, per la seva banda, ha criticat que es "penalitzi" el cotxe i el PP ha considerat que el pla està mal enfocat i que sembla que busqui convertir l'Eixample en una "gram superilla". La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha aprofitat la intervenció per demanar que s'estableixi un protocol d'ús del transport públic i que es faci obligatori l'ús de guants i mascaretes.

La polèmica del colideratge

El govern d'Ada Colau ha acceptat la proposta presentada per l'ex primer ministre francès Manuel Valls demanant que es cooperi amb la ciutat de Madrid per dissenyar l'estratègia per a la sortida de la crisi i que es consolidi una taula de treball entre els ajuntaments de les dues ciutats i amb participació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els grups independentistes, que han votat en contra del text, han defensat la prioritat de cooperar amb altres ciutats catalanes o amb altres urbs eurpees de condicions similars i han acusat Valls de tornar a intentar posar sobre la taula el debat de la cocapitalitat d'Espanya. Però el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, n'ha recollit el guant i ha explicat que, de fet, ja està en marxa un grup de cooperació amb la capital espanyola que, per part de Barcelona, encapçala ell mateix.