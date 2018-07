Colau vol més carrils bici i menys cotxes de pas a Ciutat Vella

El districte de Ciutat Vella tindrà més carrils bicis i menys cotxes de pas si s'aprova el nou Pla de Mobilitat, que preveu que entre aquest any i el 2023 es direccioni el trànsit cap al perímetre dels barris del Raval, la Barceloneta, el Gòtic i el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

La regidora del districte, Gala Pin, va explicar ahir en una sessió de treball les línies que se seguiran per "pacificar" la circulació als barris més concorreguts i turístics de la ciutat per tal de reduir-hi les friccions.

Una nova xarxa de carrils bici que passi per desenes de carrers del districte, com Fontanella, Ferran o Via Laietana, farà que el seu pas pel barri sigui menys conflictiu amb vianants i vehicles. "Si vens a fer coses a Ciutat Vella, canviaran poques coses. Si estàs de pas al barri, sí que tindràs un pas més restringit", ha explicat Gala Pin, que ha posat com a exemple la Via Laietana, on aproximadament la meitat del trànsit és de pas: "El volem derivar a altres vies".

Pel que fa els automòbils privats, es preveu ampliar mesures que ja es duen a terme a la Rambla i al Gòtic, com ara la restricció horària de l'accés per a cotxes de pas, de forma que prevalguin aquells que van al barri com a destí final. Per aconseguir-ho, a més, es preveuen canvis de sentit en carrers com Nou de la Rambla i Joaquín Costa, al Raval, o el carrer Méndez Núñez, a Sant Pere. També es preveu l'obertura d'una nova boca de metro a la Barceloneta per descongestionar.

Els horaris de càrrega i descàrrega també quedarien restringits amb aquestes noves mesures. Per exemple, s'evitaria que coincidissin amb els d'entrada i sortida dels nens de les escoles. "L'objectiu és que en determinats horaris sigui més fàcil la feina de càrrega i descàrrega", ha dit Gala Pin.

El pla també preveu treure les motos de les voreres i millorar l'estat d'algunes d'aquestes voreres, amb l'objectiu final que el vianant sigui el protagonista central de Ciutat Vella. "El procés de participació amb el barri determinarà el grau d'aquesta pacificació del barri", ha conclòs la regidora.