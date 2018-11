Colau vol cobrar una taxa a les motos i bicis compartides per ocupar el carrer

Vista l'expansió que estan vivint les empreses de lloguer de motos i bicicletes que s'estacionen al carrer, l'equip d'Ada Colau prepara una regulació que ha de servir per marcar límits a aquesta activitat. Com a pas previ a aquesta normativa, el consistori proposa ara una taxa que les empreses haurien de pagar per cadascun dels vehicles que tinguin al carrer. L'impost que es vol aplicar és de 71,51 euros anuals per cada bicicleta o moto, i hauria de servir, confien, com a element dissuasiu.

La comissió d'economia d'aquest dimarts votarà la proposta, que suposa una modificació de les ordenances fiscals. En cas d'aprovar-se, s'aplicaria ja l'any que ve. La taxa grava la utilització que fan aquestes empreses de l'espai públic. La futura regulació, que el govern ja té força avançada, com apunten fonts municipals, és la que haurà de marcar, per exemple, si es fixa un topall per a aquests vehicles o qui pot accedir a tenir una llicència o permís per tenir-en d'estacionats al carrer. El primer pas és, però, l'aprovació d'aquesta taxa.

De moment, el PDECat ja ha deixat clar que s'oposa a la proposta de nova taxa. La candidata a l'alcaldia, Neus Munté, va lamentar ahir els "obstacles" que Colau posa a l'ús compartit de bicis i motos i va proposar regular-ho per ordenança i obrir un debat entre el sector, experts i ciutadania. Si la proposta sumés prou suports a la comissió d'avui, es podria aprovar de manera definitiva ja al ple.

El consistori ja va anunciar a finals de l'any passat que havia fet una diagnosi sobre l'ús de vehicles compartits a Barcelona i que treballava en una solució per garantir-ne l'encaix. L'estudi determinava que hi havia un total de quinze empreses (privades, públiques i cooperatives) de vehicle compartit que operen a la ciutat (amb cotxes, motos o bicis).