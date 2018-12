Barcelona compra un bloc de 114 pisos a la Marina i arriba a 661 habitatges adquirits

Ada Colau ha anunciat aquest dijous la compra de l'edifici d'habitatges més gran que ha adquirit fins ara l'Ajuntament: un bloc de 114 pisos al barri de la Marina que pertanyia a l'entitat Proviure CZF (Consorci de Zona Franca), societat formada en un 50% pel Consorci i en l'altra meitat pel BBVA. 59 d'aquests 114 pisos estaven buits.

El regidor d'habitatge Josep Maria Montaner ha explicat que el consorci el va crear Caixa Catalunya abans de la crisi per crear 1.000 pisos socials, però finalment només va fer aquest bloc, i ara havien aparegut potencials compradors. L'Ajuntament, però, s'ha avançat pagant 5,8 milions d'euros. En total, el consistori ja ha comprat 22 blocs sencers amb un total de 401 pisos i 97 habitatges particulars, de forma que amb la suma arriba a 661 habitatges que pot destinar a lloguer social o a pisos d'emergència. Al 70% del total de pisos adquirits ja hi viu gent, ha informat l'Ajuntament, mentre que l'altre 30% d'habitatges estan en procés de rehabilitació.

La llista d'espera de la taula d'emergències socials, malgrat la compra d'aquests habitatges, és més llarga que a l'inici de mandat i inclou 480 persones. Colau ho atribueix al fet que han "ampliat els criteris" per tal de "no tancar els ulls davant d'aquesta realitat" que és l'exclusió habitacional.

L'alcaldessa ha tornat a fer una crida al govern de l'Estat per "regular el preus dels lloguers" i ha retret un cop més a la Generalitat que no compleixi les seves obligacions. "Dels 1.000 pisos adjudicats per la taula d'emergència, la Generalitat n'ha aportat un 22%, i l'Ajuntament, un 78%, de manera que no només fem la nostra feina sinó una part important de la que hauria de fer el Govern, perquè el 60% d'aquest consorci és responsabilitat de la Generalitat", ha dit. Colau també ha instat Torra a "parlar de pressupostos a nivell estatal" per tal d'augmentar les partides per a habitatge social.