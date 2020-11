Colau diu que disparar ha de ser "l'últim recurs" de la Guàrdia Urbana

"Revisarem el que calgui i tantes vegades com calgui". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha hagut de donar explicacions avui, per primera vegada, sobre l'actuació de la Guàrdia Urbana en el dispositiu que va acabar amb un agent disparant contra un home sense sostre. Colau ha defensat que el fet que la Guàrdia Urbana dispari és "del tot excepcional" i que no volen que succeeixi: "Ha de ser l'últim recurs". I ha insistit que no es pot normalitzar l'ús de l'arma per part de la policia i que, per tant, l'actuació es revisarà "fins a l'últim mil·límetre".

L'alcaldessa ha acceptat, en el ple d'aquest divendres, el prec d'ERC que instava a oferir formació específica als agents sobre les persones sense llar i a preparar un protocol d’intervenció específic per a actuacions com aquesta. I ha assegurat que l'estat de salut de l'home ferit millora i que està sortint de la situació crítica.

El que no ha acceptat el govern municipal és la demanda de grups com JxCat o el PP de dotar la policia municipal del pistoles Taser. El tinent d'alcalde de Seguerat, Albert Batlle ha demanat no prendre decisions en calent i obrir un "debat serè" sobre aquest tema. "Volen introduir elements de discòrdia on no n'hi ha", ha assegurat el tinent d'alcalde davant de la insistència de l'oposició a demanar canvis com l'ús de les pistoles Taser.

El responsable de Seguretat ha acceptat el prec de JxCat per dotar de més efectius la unitat de reforç, emergències i proximitat (UREP) de la Guàrdia Urbana, un aspecte que ha dit que està en procés, amb 25 agents més que se sumaran als 128 actuals. Batlle, en canvi, ha rebutjat la proposta del mateix grup per incorporar càmeres unipersonals. Ha defensat que és un tema que s'està treballant en el marc del pla estratègic de la Guàrdia Urbana.

Cs ha acusat els comuns de menystenir la UREP i de no dotar-la dels recursos necessaris, i ha recordat esdeveniments com les destrosses que va patir l'edifici de l'Ajuntament després de la manifestació contra els desnonaments i contra el desallotjament de la Casa Buenos Aires. El govern ha recordat en aquest punt que ja es va comprometre a revisar els protocols de vigilància dels edificis municipals.