Colau es compromet a incrementar la persecució del 'top manta' a l'estiu

La Plataforma d'Afectats pel Top Manta, que aglutina una quarantena d'entitats diverses, havia convocat avui els grups polítics de Barcelona perquè se sumessin al seu ultimàtum a l'alcaldessa, Ada Colau, per abordar el problema de la venda ambulant irregular. Però, abans que es visualitzés la imatge de tots els grups –menys Barcelona en Comú i la CUP– segellant el requeriment de la plataforma, Colau s'ha reunit amb portaveus dels afectats i ha anunciat que portarà al pròxim ple un acord de ciutat sobre com s'ha d'abordar el problema. L'alcaldessa ha remarcat que el 'top manta' "és il·legal i no està permès en cap espai de Barcelona". I el portaveu de la plataforma, Fermín Villar, que li ha agraït la claredat i el que ha considerat un "canvi de discurs", ha instat el govern municipal a passar de les paraules als fets. "La injustícia social no es pot traduir en il·legalitat", ha remarcat Villar, que ha instat a prendre mesures "urgents" per controlar la venda ambulant irregular.

Un dels compromisos que ha adoptat el govern municipal és reforçar, amb l'arribada de l'estiu, els dispositius policials destinats a la venda irregular. Colau ha aprofitat la seva intervenció per demanar més implicació al Govern, a qui ha acusat de no haver-se implicat en la creació de plans d'ocupació, i a l'Estat. Espera que el canvi de govern a Madrid es tradueixi en un canvi de polítiques per aconseguir que s'habilitin permisos de treball temporals per reduir la vulnerabilitat dels venedors en situació irregular. Colau demana implicació als dos governs per impulsar mesures d'atenció "estructurals" al fenomen de la venda ambulant.

Pel que fa al reforç de seguretat, l'alcaldessa ha remarcat que és necessari fer-lo ara perquè amb l'arribada de l'estiu "augmenten les tensions". Especialment al centre de la ciutat. Per això ha reiterat la petició que ja va fer al president de la Generalitat, Quim Torra, d'incrementar els efectius de Mossos d'Esquadra a la zona. Una demanda que, ha dit, no va ser acceptada, i per això ara l'alcaldessa demana que hi hagi un reforç de les hores extres dels agents per garantir l'increment de la presència policial en la línia del que ja ha fet l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana. El que es preveu és intensificar els dispositius conjunts entre Mossos, Guàrdia Urbana i policia portuària. Colau ha assegurat que actualment a Barcelona hi ha "uns quants centenars" de manters però que la previsió és que la xifra creixi a l'estiu.

"Hem trobat bona disposició, però ho haurem de valorar quan vegem que es comença a recuperar l'espai públic", ha assegurat el portaveu de la plataforma després de la trobada i just abans de reunir-se, a la terrassa del Museu d'Història de Catalunya –amb vistes als manters que ocupen el passeig Joan de Borbó– amb representants del PDECat, Cs, ERC, PSC i PP. Aquests grups sumen prou regidors per tirar endavant, de cara al pròxim ple, una declaració institucional, que és la que l'equip de Colau vol que s'acordi com a pacte de ciutat. Els grups de l'oposició han coincidit a demanar al govern municipal que, a part d'impulsar acords, compleixi tot el que s'aprova en comissions i plens.

En el balanç que ha fet Colau de la feina feta en l'àmbit de la venda irregular, ha remarcat que a través dels plans d'ocupació s'ha aconseguit que més de 120 persones deixin de vendre al carrer, s'ha acompanyat la cooperativa per deixar enrere la venda irregular i s'ha impulsat un programa d'ajudes de fins a 12.000 euros per a qui contracti, durant més d'un any, les persones que participen en programes d'inserció laboral de Barcelona Activa.