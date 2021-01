El govern de Colau es compromet ara a recuperar les subvencions a entitats animalistes

"Barcelona estima els animals". És el missatge que ha llançat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que fins a 33 entitats animalistes entressin en còlera i li adrecessin una carta oberta per la supressió de la línia general de subvencions al benestar animal. JxCat i ERC, que és la força que va pactar els pressupostos del 2021 amb el govern municipal – el pressupost més alt de la història de la ciutat–, han portat la polèmica a la comissió de presidència per demanar als de Colau que rectifiquin i que no desatenguin el treball de les entitats. La tinent d'alcalde responsable de l'àrea de benestar animal, Laia Bonet, s'ha compromès a intentar obrir una convocatòria extraordinària de subvencions ja aquest any per atendre aquesta demanda. I ha acceptat el prec d'ERC per rectificar la tisorada.

Fins ara, com ha reiterat avui Bonet en comissió, el govern argumentava que la incertesa econòmica del moment de redactar el pressupost i la necessitat de destinar fons a atendre l'emergència del covid feien necessari suprimir una línia de subvencions que es destinen majoritàriament, asseguren, a la divulgació. En canvi, sí que es considerava imprescindible mantenir i fins i tot incrementar les ajudes per a les entitats que s'ocupen de les colònies de gats urbans.

Amb les xifres a la mà, això representava destinar 160.000 euros a les subvencions per a colònies de gats i fer desaparèixer les ajudes generals, que l'any passat van ascendir a 50.000 euros i que l'any anterior havien sigut de 90.000. En el seu escrit, les entats denunciaven que l'última retallada era la "gota que fa vessar el got" i que servia per culminar la desaparició de recursos per als seus projectes.

En un apunt a Twitter, Colau ha assegurat que "davant de la veu d'alarma que han aixecat les entitats animalistes", ella mateixa ha parlat amb la responsable de l'àrea, Laia Bonet, i li ha assegurat que finalment es mantindran els ajuts. En la seva intervenció, la tinent d'alcalde ha defensat que això es farà si es disposa dels recursos, però l'alcaldessa ha donat per fet que serà així. Bonet, de fet, ha reiterat que faran "els possibles" per recuperar la convocatòria però ha considerat que "no era responsable" fer-la davant de la incertesa econòmica.

"Encara sort", ha celebrat a les xarxes Leonado Anselmi, director de la Fundació Franz Weber, que ha recordat que el consistori els va escriure per informar-los de la denegació argumentant que el context de covid feia impossible mantenir les ajudes. El regidor republicà Jordi Coronas s'ha felicitat per aquest compromís, que ha considerat "tan assumible com necessari". I des de les files de JxCat, Jordi Martí ha remarcat que la majoria de persones d'aquestes entitats són voluntaris i exerceixen un "funció social de primer nivell" i que el consistori ha d'estar al seu costat.

Les entitats situen entre els seves funcions objectius com fer campanyes per prevenir l'abandonament animal o fer-se càrrec de les mascotes de persones que moren o que ja no les poden seguir tenint, i consideren que el seu paper és fonamental en el context de pandèmia.