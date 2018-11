Colau demana compromís i pressupost per garantir l'ampliació del Macba

El govern municipal de Barcelona ja va deixar clar divendres passat que acatava la decisió de Salut de descartar totes les ubicacions alternatives que s'havien plantejat per a l'ampliació del CAP Raval Nord i fixar la capella de la Misericòrdia com a única opció vàlida. Això implica desfer la cessió que s'havia fet al Macba perquè hi fes la seva ampliació i tramitar un canvi de planejament perquè l'espai, que és un edifici catalogat, pugui tenir usos sanitaris. En paral·lel, però, el consistori ha emès avui un comunicat en què emplaça totes les administracions a trobar una nova ubicació que possibiliti l'ampliació del museu.

L'equip d'Ada Colau demana, en aquest sentit, el compromís "ferm i efectiu" de totes les administracions que formen el Consorci del Macba –Generalitat, Ajuntament i Fundació Macba– a l'hora de trobar els recursos econòmics que facin viable l'ampliació d'aquest equipament en un altre lloc, i recorda que en els últims cinc anys "només l'Ajuntament de Barcelona ha fet un esforç pressupostari". En relació a la disparitat d'opinions expressades públicament pels departaments de Salut i Cultura – que manté l'aposta perquè la capella aculli el museu i es construeixi un nou edifici per al CAP–, el govern municipal espera que "el Govern s'expressi en una sola veu, i que sigui coincident amb la que expressa la ciutat".



Per fer els canvis de qualificació necessaris per a l'ampliació del CAP Raval Nord, el govern de Colau convocarà una reunió amb el grups de l'oposició per explicar els passos que s'han seguir i el perquè de la decisió de canviar els usos previstos. Amb aquest pas, el CAP tindrà una ubicació definitiva després de 12 anys, però primer el ple haurà de ratificar els canvis.