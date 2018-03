Colau condiciona la reforma de la Diagonal al tramvia que ERC no accepta

Després de la patacada política que el projecte del tramvia que defensa Ada Colau va viure ahir –amb 22 regidors dels 41 del ple avançant que hi votaran en contra–, el govern municipal ha subratllat avui la feina feta fins ara per intentar seduir les forces que, com ERC, podrien fer decantar la balança a favor de la connexió. L'equip de Colau remarca que ja té preparat tot el projecte d'urbanització de la Diagonal que aniria de la mà de la prolongació del Trambesòs de les Glòries fins a Verdaguer i que comportaria un canvi "revolucionari" per a la ciutat. En primer lloc, perquè restaria uns 17.000 metres quadrats al vehicle privat per destinar-los a carrils bici, zones verdes i espais per al vianant. "La feina està feta", ha insistit Pere Macias, coordinador del projecte del tramvia.

Macias ha remarcat, però, que el canvi que projecten per "prioritzar la mobilitat sostenible" inclou l'enllaç del Trambaix i el Trambesòs sí o sí i ha insistit que molts grups polítics han remarcat la urgència de fer millores a l'avinguda. El projecte, entén el govern, és un tot: reforma i tramvia. Perquè, defensen, qualsevol altra cosa seria un "pedaç". La pressió a ERC, doncs, continua. El límit imposat per intentar que els republicans reconsiderin el seu 'no' acaba en el ple de divendres que ve. I, de moment, res no fa pensar que hi pugui haver un canvi d'escenari.

El director de model urbà de la ciutat, Ton Salvadó, ha focalitzat el canvi a l'encreuament de la Diagonal amb els carrers Aragó i Sardenya, just on hi ha l'escola Ramon Llull, per on ara passen 15 carrils de trànsit i per on, amb la reurbanització, s'eliminaria del tot l'espai destinat al trànsit privat a la Diagonal –es mantindran, això sí, els carrils d'Aragó. De fet, el projecte contempla dos trams de l'avinguda sense carrils de circulació, els que van de Sardenya fins a Lepant, i un tercer tram, fins al carrer Padilla, on hi haurà un únic carril en sentit Besòs i limitat a 30 km/h. Seria, segons Salvadó, la "reparació d'un greuge històric" amb aquesta part de la ciutat.

La idea és ampliar les voreres del costat mar, deixar el tramvia al mig i un carril doble per a la bicicleta al costat muntanya. De Lepant a Padilla hi hauria un únic carril al costat mar i, a partir d'aquí, el dibuix tornaria a canviar i es preveu bifurcar el tramvia per mantenir l'espai central de Rambla. Al que és pròpiament la plaça de les Glòries s'hi preveu fer un gran intercaviador, on coincideixin, a més del tramvia, línies de bus urbanes i interurbanes i, també, la parada de metro de la L1. El tram que va del carrer Girona al passeig de Sant Joan tindrà una urbanització provisional mentre no s'abordi aquesta segona fase del projecte.

"El dia 23 s'ha de ser conscient que també es voten aquests canvis", ha advertit Macias, que, per afegir pressió, ha assegurat que fer qualsevol altra modificació és mantenir el domini del vehicle privat. Macias s'ha mostrat convençut de poder seduir els republicans abans del ple per poder començar les obres.

ERC, però, manté ferma la seva oposició al projecte, sobretot, pel fet que no disposa d'un conveni tancat –i d'obligat compliment– que especifiqui qui assumeix cada inversió i a qui beneficia. Els republicans s'estan reunint, aquests dies, amb entitats que defensen l'enllaç, com la mateixa Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona per explicar-los el seu posicionament. Entenen que el que ha de fer el govern és acabar amb la votació "simbòlica" que es vol fer en el pròxim ple i plantejar un nou projecte que sí que inclogui el conveni, com ha remarcat el regidor, Jordi Coronas. No es tanquen a negociar perquè la connexió -i la reurbanització- vagin endavant, però demanen temps i, sobretot, canvis. Amb l'objectiu de sumar els vots dels cinc regidors republicans, el govern ja havia restat ambició al projecte del tramvia i el que es portarà a votació el 23 de març és el tram que va de Glòries a Verdaguer, que és el que ERC portava en el seu programa electoral i el que genera més consens.

Ahir, en la primera prova de foc per al projecte –el tràmit de la comissió d'Urbanisme– la proposta només va seduir els quatre regidors del PSC. Caldrà veure quina posició acaba prenent la CUP –que és molt crítica amb el model de gestió del tramvia– i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), però si la resta de forces mantenen el seu 'no', el projecte quedarà sentenciat.