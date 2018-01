Colau confia que la funerària pública estigui en servei el 2020

L'equip de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, manté ferm l'objectiu de posar en marxa una funerària pública que permeti abaratir les actuals tarifes dels serveis funeraris a la ciutat, on el preu mitjà s'enfila per sobre dels 5.000 euros. Després que el grup municipal d'ERC anunciés la setmana passada que, fruit de la negociació dels pressupostos amb el govern, havien acordat una fórmula 'low-cost' d'enterraments que es farien als oratoris dels cementiris i sense necessitat d'una sala de vetlla per un preu que se situaria en els 1.800 euros, el regidor de Presidència de l'Ajuntament, Eloi Badia, ha comparegut aquest dilluns davant la premsa per reiterar que no abandonen la idea de crear la funerària pública. De fet, el govern municipal confia que estigui en funcionament el 2020 i poder oferir, ja aquest estiu, l'alternativa dels enterraments modests sense sala de vetlla que es va pactar amb ERC i que és una manera d'avançar els canvis en les tarifes funeràries.

L'equip de Colau, però, creu que no serà una fórmula amb una gran demnda, perquè tradicionalment s'associen els serveis funeraris a la vetlla, però que sí que podrà satisfer ja les persones que busquin un enterrament més modest i econòmic.

Badia ha explicat que la creació de la funerària pública, que el passat mes de novembre es va haver de retirar per segon cop de l'ordre del dia del ple per falta de suports, es discutirà en la sessió del mes de febrer i que ja té garantit el suport d'ERC i ben encaminats els del PSC -en plena picabaralla pel 'no' dels socialistes als pressupostos, el cap de files socialista, Jaume Collboni, ja va dir que el seu grup no retiraria la mà al govern amb projectes com el de la funerària pública- i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i que també la CUP veu la idea amb bons ulls, tot i considerar que es queda curta. "Creiem que ens poder arribar a posar d'acord", ha resumit Badia, que ha donat per fet que el projecte podrà tirar endavant.

Badia ha remarcat, a més, que la proposta compta amb un ampli consens social -l'últim baròmetre municipal, per exemple, recollia que el 80% dels barcelonins la veu amb bons ulls-i que, per tant, el govern la desplegarà. La proposta del govern passa per construir un tanatori públic, que podria donar servei ja el 2020 i explorar, també, la via de llogar sales de vetlla a les funeràries que operen a la ciutat per oferir el servei públic. Aquest sistema, de fet, és el que ja utilitza Interfunerarias per oferir els serveis sense disposar de tanatori.

El govern ja té el certificat, com ha apuntat Badia, que el projecte de construir un tanatori públic és econòmicament viable i confia obtenir ara l'aval polític per no endarrerir-lo més. Inicialment es calculava que la funerària podria operar el 2019, però ara, després de les reticències polítiques, s'ha fixat l'horitzó del 2020. L'operació implica, també, que l'Ajuntament es vengui el 15% de les accions que té a Serveis Funeraris -el 85% restant és de Mémora. Els plans de l¡Ajuntament passen per poder oferir, a través de la nova funerària, serveis amb un preu que oscil·li entre els 2.400 i els 4.700 euros.