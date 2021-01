Colau diu que el confinament metropolità "està sobre la taula"

El govern municipal de Barcelona està convençut que l'alta densitat de població de la ciutat fa que el confinament municipal vigent provoqui grans aglomeracions de persones, els caps de setmana, en determinats punts, com Collserola o el Front Marítim. L'alcaldessa Ada Colau ha apuntat avui en una entrevista a TV3 que ha traslladat al Procicat la petició que el confinament passi a ser metropolità i ha dit que és una qüestió que està "sobre la taula". "Tenim molta gent en un territori molt petit i ens preocupen les aglomeracions a Collserola i a la platja quan fa bon temps", ha defensat Colau, que ha remarcat que cal tenir en compte que tot el territori "no és igual": "No es pot tractar igual Barcelona que un municipi petit del Pirineu".

L'alcaldessa, amb tot, ha insistit que respectarà sempre el que digui l'autoritat sanitària i que al Govern "entenen" el criteri pel qual Barcelona demana ampliar aquest confinament municipal a metropolità. L'alcaldessa ha insistit que hi ha realitats "diferents" entre els municipis i per això ha instat a tenir en compte aquest aspecte amb l'objectiu d'aconseguir reduir la interacció social.

El consistori, de fet, ja va qüestionar la decisió d'aplicar un confinament municipal quan es van produir aglomeracions al centre de la ciutat durant el pont de la Puríssima. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va remarcar llavors que atenent a les condicions de densitat de població de Barcelona, fer el tancament en els límits exactes de la ciutat concentra massa gent en poc espai –16.157 habitants per quilòmetre quadrat, quan a Madrid són 5.403– i que això es tradueix en les imatges de parcs o avingudes amb aglomeracions. Per això, l'Ajuntament proposa obrir el focus al conjunt de l'àrea metropolitana per aconseguir una densitat equivalent a la de Madrid.

Barcelona no espera nous episodis "d'ultracongestió" al centre

Colau també s'ha referit avui a la polèmica ocasionada per la seva escapada familiar a la Garrotxa la nit de Reis per reiterar que no es va saltar cap confinament, ja que la restricció de mobilitat al municipi entrava en vigor el dia 7. Ha lamentat que JxCat hagi difós "informació falsa". "M'he dirigit personalment a [Elsa] Artadi i li he dit: « Escolti, està difonent una cosa que no és certa, que afecta la meva vida familiar; tens el meu telèfon, m'ho pots preguntar», i ni m'ha contestat els missatges", ha assegurat. La comissió de Presidència de demà discutirà una petició de reprovació a l'alcaldessa presentada per JxCat per aquesta escapada.