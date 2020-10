Colau salva la congelació de taxes sense cap suport i obre el ball per al pressupost

El govern d'Ada Colau tira endavant la seva proposta d'ordenances fiscals per al 2021, que preveu la congelació del conjunt de taxes i mantenir la rebaixa del 75% per a les terrasses de bars i restaurants. Ho fa, però, sense haver aconseguit sumar el suport de cap dels grups de l'oposició. Tots menys Ciutadans, que hi ha votat en contra, s'han abstingut per no frenar la tramitació de la proposta, cosa que implicaria que l'1 de gener quedarien prorrogades de manera automàtica les ordenances de l'any anterior. Tots, però, han advertit el govern de comuns i socialistes que la proposta final haurà d'incorporar molts canvis perquè en la votació definitiva no passin de l'abstenció al vot contrari. Entenen que el moment de crisi actual obliga a prendre decisions que vagin més enllà de la congelació, sobretot tenint en compte que les últimes ordenances van implicar pujades notables d'impostos com l'IBI, el clavegueram o la mateixa taxa de terrasses.

de 2,50 euros per als estacionaments dels busos turístics.

la barrera dels 3.000 milions d'euros . "Avui parem la taula per començar a discutir els grans objectius per sortir de la greu situació actual", ha remarcat el regidor de Pressupost, Jordi Martí. I la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, ha defensat que la proposta de taxes és "prudent" tenint en compte el context i la pujada que es va fer en les anteriors. Les noves incorporen com a úniques novetats una taxa de 75 euros anuals per als patinets compartits i una

ERC i Junts per Catalunya, que van permetre l'aprovació dels pressupostos de l'any passat –els primers que Colau aconseguia aprovar de manera negociada–, han avisat avui que la proposta de taxes haurà d'incorporar canvis. Per als republicans, és fonamental afegir una taxa per a les companyies de comerç electrònic com Amazon o decidir que els sectors afectats per les restriccions lligades al covid-19 puguin quedar alliberats de càrrega fiscal si han de tancar. ERC també ha demanat repensar la taxa de terrasses per adaptar-la a la situació actual.

JxCat, al seu torn, ha sigut més dur contra la primera proposta d'ordenances fiscals. La seva portaveu, Elsa Artadi, s'ha reconegut "perplexa" per la manera com s'ha llançat, sense negociació prèvia, i també pel contingut, que veu poc adaptat als canvis que ha suposat la pandèmia. "Ens abstenim per responsabilitat però si aquest és el mateix text que arriba al desembre hi votarem en contra", ha avisat

Cs, els més crítics

També la formació de Manuel Valls ha ofert la seva abstenció "per responsabilitat", "per no bloquejar" l'activitat del consistori. I el PP també ha estès la mà al govern tot i criticar que es prolongui la "destralada" fiscal que es va aprovar l'any passat. "Aterrin a la realitat, senyors de l'esquerra", ha demanat Josep Bou.

Cs, la formació més crítica amb la gestió econòmica del govern de Colau, ha votat directament en contra de la proposta i també s'ha oposat al tancament de comptes de l'any passat, que és un tràmit necessari per enviar el pressupost anterior a la sindicatura de comptes. EL gruix de l'oposició ha acusat el govern d'abusar dels contractes menors, un punt que, de fet, Cs ha denunciat al Tribunal de Comptes.

Avui Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, ha considerat inacceptable que el 87% dels contractes que fa el consistori siguin menors –no requereixen publicitat– i que això sumi al cap de l'any 43,3 milions d'euros. En nom del govern Jordi Martí ha negat que hi hagi cap mala praxi i ha defensat que ara els contractes menors representen la meitat del que representaven durant el govern de Xavier Trias.

El PSC, contrari a la retirada de la Medalla

El ple d'aquest divendres també ha culminat el procés per retirar la Medalla d'Or de la Ciutat a Joan Cares I en resposta a la proposició aprovada a l'agost, en un ple extraordinari a proposta d'ERC i JxCat. La retirada de la Medalla s'ha aprovat amb els vots d'aquestes dues forces i també de Barcelona en Comú, que ha celebrat que es tregui la distinció a algú que no la mereix i ha acusat el rei emèrit d'haver "abusat" del seu privilegi i d'haver actuat de manera "reprovable".

Els socialistes han defensat que la retirada s'hauria de fer si hi ha una sentència condemnatòria, i el PP, Cs i la formació de Valls han acusat el ple d'oblidar el paper de Joan Carles I en els Jocs i d'actuar guiat per la ideologia i com si fos un jutge. Josep Bou (PP) ha acabat la seva intervenció al crit de " Viva el rey!" i Paco Sierra, de Cs, l'ha respost amb un altre " Viva!"