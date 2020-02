Colau defensa la feina dels serveis municipals en els desnonaments després de l'avís del TSJC

"Estem molt orgulloses de la feina que fan els serveis municipals per evitar que famílies vulnerables es quedin al carrer". És la resposta de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a l'avís que ha fet arribar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el paper dels serveis socials i el SIPHO –el Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació– en els desnonaments. Com va avançar l'ARA, la sala de govern dels jutges va acordar al novembre enviar una carta a l'Ajuntament per instar-lo a "donar instruccions precises" als serveis municipals, sobretot al Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació (SIPHO), "d'abstenir-se d'actuacions que impedeixin l'execució de les resolucions judicials".

El consistori, consultat per l'ARA, va confirmar que havia rebut l'avís del TSJC però va valorar que no havia afectat el funcionament dels serveis socials ni del SIPHO. Tot i això, després de la publicació de la notícia, alguns regidors dels comuns al govern municipal han mostrat el seu rebuig al toc d'alerta dels jutges. "El problema és l'especulació que vulnera drets fonamentals, no l'Ajuntament", ha afegit Colau en el seu tuit. La regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín, ha assegurat: "Continuarem deixant-nos la pell lluitant contra els desnonaments. Ho farem també amb el SIPHO, un servei pioner que vam crear el 2015 que ha acompanyat més de 10.000 famílies vulnerables en risc de desnonament".

"Amb 60.000 desnonaments cada any, el poder judicial hauria de concentrar-se en aplicar el marc legal per garantir el dret a l'habitatge", ha reclamat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra. Ell mateix va denunciar fa una setmana, en un altre tuit, que una tècnica del SIPHO no havia pogut fer d'intermediària amb la comitiva judicial en un desnonament al barri d'Hostafrancs, al districte de Sants, perquè els Mossos d'Esquadra li van dir que no podia travessar el cordó que havien muntat. Fonts municipals asseguren que en el 90% dels casos el SIPHO pot intervenir sense problemes, però que en els desallotjaments en què el desplegament policial és més contundent no sempre pot fer la funció d'intermediari.

El govern de Colau va posar en marxa el SIPHO el 2015, poc després d'haver entrat a l'Ajuntament, per actuar en els desnonaments. La seva intervenció, que pretén assumir la figura de mediador per arribar a un acord favorable entre totes les parts, ha molestat alguns cops les comitives dels jutjats que volen fer efectius els desallotjaments. Per això el TSJC ha avisat al consistori que, amb la seva tasca, els serveis municipals no poden impedir l'execució judicial.