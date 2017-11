Colau deixa Cultura i Empresa en mans de nous comissionats

Nova sacsejada a l'Ajuntament de Barcelona. Després de la sortida de govern dels regidors socialistes, els comuns han de reassumir àrees de les que havien quedat alliberats i, fins i tot, competències que es van crear de la mà del PSC. L'alcaldessa ha firmat avui el decret que dona forma al nou equip i que inclou, com ha avançat avui l'ARA, la decisió que els tinents d'alcalde que van quedar alliberats de les seves funcions als territoris recuperin la regidoria d'algun districte. En concret, Gerardo Pisarello de l'Eixample, Jaume Asens de Sarrià i Laia Ortiz de Sant Andreu. El nou organigrama, que torna a carregar de tasques econòmiques al primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, recupera la figura del comissionat de Cultura -abans de l'entrada del PSC al govern, el càrrec l'ostentava Berta Sureda- i també la idea de crear un comissionat que assumirà les tasques d' Empresa, Promoció de la ciutat i Innovació que fins ara assumia Jaume Collboni.

Amb aquesta nova organització, Pisarello passa a encarregar-se de moltes de les tasques que feia Collboni. Serà el nou responsable de la representació de Barcelona en la candidatura per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA), coordinarà la presència municipal a la Fira de Barcelona, la Fundació Mobile i el Consorci de la Zona Franca, així com també la Marca Barcelona, la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat i les relacions amb l'Estat.



Un nou comissionat, que es presentarà demà, assumirà les competències d'Empresa, Promoció de la ciutat i Innovació amb l'objectiu de no sobrecarregar més els regidors de BComú -si es resta l'alcaldessa, són deu. El regidor Agustí Colom, que ja s'ocupa del districte de les Corts, queda adscrit a la primera tinència d’alcaldia -la que pilota Pissarello- i portarà, a més de Turisme, la responsabilitat de Comerç i Mercats, com ja feia abans de l'entrada dels socialistes al govern, quan aquestes funcions van passar a Montserrat Ballarín.



El regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia, al seu torn, assumeix la presidència de Barcelona Serveis Municipals SA, la principal empresa municipal i que, fins avui, quedava sota el paraigües de Collboni.



Els canvis, però, no afecten només la primera tinència d'alcaldia. La tercera, la que lidera Laia Ortiz, recupera les funcions de Gent Gran i Infància, que havien recaigut en Carmen Andrés. En el cas d'Infància serà el comissionat d'Educació, Miquel Essomba, qui assumeixi les noves responsabilitats.

Torna l'anterior comissionada d'Esports

A l'àrea de Drets de Ciutadania que encapçala Jaume Asens s'hi incorporarà el nou comissionat de Cultura, que es presentarà demà. Berta Sureda, que va assumir aquestes funcions a l'inici del mandat, va ser nomenada, al setembre, coordinadora del Pla de Cultura de les Illes Balears. Marta Carranza, en canvi, sí que podrà recuperar les funcions de comissionada d'Esports que va deixar d'exercir quan es va incorporar el socialista David Escudé i assumirà, també, la direcció de l'Institut Barcelona Esports.

Per substituir el regidor socialista Daniel Mòdol, que tenia assignades les tasques d'Arquitectura, la tinent d'alcalde Janez Sanz assumeix la presidència de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i la direcció de les polítiques de patrimoni. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, serà el president de la Fundació Mies van der Rohe.

Sanz és l'única tinent d'aclalde que no incorpora noves responsabilitats al territori perquè, de fet, va ser l'única que no va quedar alliberada de les funcions de regidora de districte -en el seu cas, de Nou Barris- quan els socialistes es van sumar a l'equip de govern ara fa un any i mig.

La distribució de districtes deixa a Jaume Asens com a màxim responsable polític de Sarrià-Sant Gervasi i a Gerardo Pisarello, que abans havia estat regidor d'aquest districte, el vincula ara a l'Eixample, mentre que Laia Ortiz sí que repeteix i torna a agafar les regnes de Sant Andreu. Això permet que Laura Pérez i Agustí Colom, que quan el PSC va entrar al govern van agafar noves responsabilitats a districtes diferents dels que tenien -Sants-Montjuïc i les Corts, respectivament- puguin mantenir aquestes funcions.