Colau posa fi a l'ocupació d'un edifici municipal al Raval per motius de seguretat

Gran desplegament de la Guàrdia Urbana aquest matí al barri del Raval de Barcelona. L'Ajuntament va demanar el desallotjament d'un edifici municipal, situat al passatge de Sant Bernat, 9, que, des del març de l'any passat, funcionava com a residència d'estudiants autogestionada. L'actuació policial ha tingut lloc avui a primera hora d'aquest matí per orde judicial. L'equip d'Ada Colau va permetre inicialment l'ocupació com ha fet en altres espais buits de titularitat municipal -aquest portava una dècada sense cap ús-, però va fixar condicions, com que els inquilins no generessin molèsties als veïns i que marxessin quan haguessin de començar les obres, perquè en aquest edifici, situat molt a prop de la ronda de Sant Antoni, s'hi va projectar l'Escola de Músics del Raval. Ara, però, les condicions no s'han seguit i, com ha informat la regidora de Ciutat Vela, Gala Pin, en el seu perfil de Facebook s'ha ordenat el desallotjament de l'espai.

El problema principal és que els estudis tècnics que s'han fet a l'edifici han conclòs que no pot ser utilitzat com a espai de pública concurrència, així com que té un risc evident per a les persones que en fan ús quotidià, com detalla Pin. Per això, es va lliurar una còpia de l'informe als ocupants i se'ls va demanar que marxessin. Se'ls va informar, també, de quins eren els llocs de l’edifici que no es podien fer servir de cap manera i se'ls va dir que no podien fer activitats públiques per motius de seguretat. Davant de la seva negativa a marxar, però, el consistori hi va mantenir reunions i els va informar que començaria un procés de desallotjament.

La regidora assegura en el seu escrit que fins i tot se'ls va oferir un espai alternatiu on fer les activitats i que ells van acceptar la proposta, però que, tot i així, es van negar a abandonar el local del carrer Sant Bernat, 9, en la data acordada. La regidora lamenta que tampoc no es van complir les prohibicions de no fer servir determinats espais i no organitzar activitats: "Hem tingut altres ocupacions d’espais municipals; quan han sigut ocupacions delinqüencials s’han desallotjat immediatament, i quan no, s'ha buscat solució per a les famílies, o s'ha negociat la sortida. En aquest cas no ha sigut possible, així que hem hagut de prendre la decisió de desallotjar la REA, l’edifici de Sant Bernat, 9", lamenta la regidora, que assegura que sap que la decisió generarà crítiques. De fet, Pin recorda en el seu escrit que ella mateixa va estar ocupant espais anys enrere.

La permissivitat de Colau amb les ocupacions d'espais municipals, de fet, ha sigut criticada per grups de l'oposició com el PP, que sempre ha instat a tirar endavant desallotjaments com el de Can Vies, a Sants. L'any passat a la ciutat hi havia sis espais municipals ocupats. A banda del del passatge de Sant Bernat, tampoc continua activa l'ocupació de l'antiga seu de l'Institut Botànic a Montjuïc, on es volia instal·lar un espai de criança compartida, projecte que es va descartar per motius de seguretat.