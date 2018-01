Colau culmina a les Corts la superilla heretada de Trias

Poblenou va ser el camp de proves, però l’equip d’Ada Colau preveu desplegar, durant aquest debat, fins a cinc superilles. La segona que veurà la llum és la de Sant Antoni, que ara ja té el barri potes enlaire amb obres i que està previst que s'inauguri a l'abril. coincidint amb la reobertura del mercat. En paral·lel, l’Ajuntament també treballa en el desplegament d’un dels dos projectes de superilla heretats del govern de Xavier Trias: el de la Maternitat i Sant Ramon, a les Corts. L'actual equip de govern ha introduït canvis al projecte anterior i té en marxa quatre actuacions que han de servir per culminar aquesta superilla, que queda compresa entre la Travessera de les Corts, Riera Blanca, avinguda de Madrid i la Gran Via de Carles III. Durant el mandat anterior, ja es va iniciar el procés de debat amb veïns i comerciants i s'hi van fer obres com la millora d'algunes de les cruïlles i la incorporació de plataformes úniques.

De les actuacions que ara es posen en marxa –i que compten amb un pressupost global de quasi dos milions d'euros– destaca la reurbanització del carrer Conxita Supervia, que es concebrà com un espai exclusiu per a vianants, on el trànsit que hi podrà accedir serà només el de serveis i el que es dirigeixi als pàrquings. Es tracta d'una via de 120 metres de longitud i aquesta reurbanització es farà d'una sèrie de dunes enfocades a fer desaparèixer tant la circulació com els vehicles aparcats. Aquest recorregut pacificat acabarà amb una mena de plaça situada davant del centre cívic Joan Oliver. Les obres, que ja van començar al novembre, duraran nou mesos i compten amb un pressupost d'una mica més d'un milió d'euros.

La nova configuració també preveu actuacions com convertir part del carrer Benavent en una gran zona enjardinada. Això es tradueix en un eixamplament de la vorera al costat Besòs –inclourà un enjardinament amb una franja de parterre de tres metres d'amplada– i la instal·lació d'un nou paviment, a més de millorar-ne la il·luminació. En aquest cas, es mantenen el carril de circulació i el carril d'aparcament al costat Llobregat.

També s'actua al carrer Regent Mendieta per convertir un tram en plataforma única i donar continuïtat a les obres que ja s'hi van fer el mandat passat. L'objectiu és reduir la velocitat de circulació del trànsit i donar prioritat al vianant. I l'última actuació es farà als carrer Pintor Pahissa i Comte Güell per convertir-los, també, en plataformes úniques.

L'equip de Colau també té sobre la taula tota la feina que ja va fer el govern anterior per desenvolupar la superilla d'Hostafrancs, que és una de les cinc que també es preveu desplegar durant aquest mandat. L'última serà la que s'està dibuixant al barri d'Horta, que ara mateix ja té engegat el procés participatiu amb els veïns.

Adaptades al territori



La polèmica inicial generada per la superilla que es va implantar al Poblenou va fer que molts veïns dels barris que sabien que estaven a la llista per a futures actuacions es posessin en alerta. En el cas de Sant Antoni, per exemple, des de l’associació de comerciants insisteixen a no referir-se al projecte que està en marxa al barri amb el nom de 'superilla', sinó a anomenar-lo 'supercruïlla' per trencar amb l’imaginari de laberint o de problema circulatori que s’associava a la superilla del Poblenou.



Cadascun dels projectes que ara s’estan desplegant té, però, una forma pròpia –no són estructures idèntiques– per adaptar-se la fisonomia dels diferents barris. La de Sant Antoni, sense anar més lluny, no implica cap canvi de sentit. No tindrà bucles.