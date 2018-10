Colau diu que ja té una "preproposta" de pressupostos per a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dimecres que el govern de Barcelona en Comú ja té a punt la seva "preproposta" de pressupost municipal per al 2019, l'últim del mandat. "La preproposta la tenim disponible i confiem a presentar-la als grups municipals en les pròximes setmanes i amb un clima de diàleg", ha declarat als mitjans l'alcaldessa.

Colau ha interpel·lat tots els partits polítics a deixar de banda "la lluita partidista i prioritzar el funcionament de les institucions", tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat i a l'Estat.

En aquest sentit, Ada Colau ha assenyalat que "ara és el moment de debatre pressupostos" en les tres institucions i ha convidat a "recuperar l'aliança" –socialistes, PDeCAT/JxC, ERC i Podem/Comuns – per garantir-los. Una proposta que, inicialment, no va seduir cap dels grups implicats.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estès avui la mà als comuns per acordar els pressupostos de la Generalitat, però els ha demanat que, en el marc d'aquest possible acord, concretin fins on estan disposats a arribar en la defensa del dret a l'autodeterminació.

A la sessió de control al Parlament, la presidenta del grup Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach, ha traslladat la proposta de tancar un gran acord global de pressupostos tant a la Generalitat com al Congrés dels Diputats i a l'Ajuntament de Barcelona, com ja va plantejar el cap de setmana passat l'alcaldessa Ada Colau.

Albiach ha demanat a Torra "mirar en gran" per garantir els serveis públics i "no deixar sols els ajuntaments" en el finançament i prestació dels serveis.

En la rèplica, Torra ha expressat que el seu Govern vol negociar els pressupostos de la Generalitat amb els comuns i amb la CUP. Ara bé, Torra ha recalcat a Albiach que no es pot "deixar" el dret a l'autodeterminació, que entén que hauria de formar part d'aquest possible acord.