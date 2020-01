Colau es dona dos mesos per decidir sobre l'Hermitage

"No estem parlant d'un museu, sinó d'una sala d'exposicions. Un Sputnik que pot canviar de ciutat tantes vegades com calgui". Així ha definit el tinent d'alcalde de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, el projecte de l'Hermitage a la Nova Bocana del port. Els informes encarregats pel consistori van desaconsellar la instal·lació del museu en aquesta ubicació, i en el ple d'aquest divendres l'oposició en bloc ha criticat la decisió del govern de Colau i, fins i tot, ha posat en dubte la imparcialitat dels informes.

El ple, de fet, ha aprovat per unanimitat –inclosos els vots dels comuns i els socialistes– una proposició del PP que insta a prendre una decisió definitiva i clara sobre l'obertura d'una seu del museu a la ciutat en un termini màxim de dos mesos. La sessió no ha donat tràmit, en canvi, a una altra proposició de la formació de Manuel Valls que demanava directament al govern que donés conformitat a l'Hermitage. Valls, després de perdre la votació, ha acabat retirant el punt de l'ordre del dia. Els grups, però, no han estalviat crítiques a la manera de fer del govern municipal.

"Hem llegit els informes i no contenen res que justifiqui el veto al projecte. Com a màxim expressen opinions i plantegen dubtes", ha criticat Valls. I Óscar Ramírez, del PP, ha considerat que els estudis es van encarregar per "justificar un no ideològic". Els grups han qüestionat especialment l'informe sobre el projecte cultural que firma Josep Ramoneda. "Qui és Ramoneda per decidir si Barcelona necessita o no l'Hermitage?", ha dit Valls. Cs, al seu torn, ha acusat els de Colau de fer molta gala de la participació i deixar una decisió com aquesta en mans d'una única persona.

Gemma Sendra, d'ERC, ha demanat que es facin servir "termes i criteris que la ciutadania entengui" i ha lamentat que en alguns moments sembli que s'estigui avaluant el projecte com si fos d'iniciativa pública. Per a Ferran Mascarell, de Junts per Catalunya, la manera com s'ha gestionat la possible arribada de l'Hermitage a la ciutat és un "exemple de mala governança", i ha criticat que es dediquin quatre anys a donar resposta a un projecte d'iniciativa privada i que els responsables del museu l'hagin canviat fins a disset vegades. "No podem donar una resposta sense que cap responsable municipal hagi parlat mai amb el director de l'Hermitage. No podem prendre una decisió sense saber quina seria la col·lecció que vindria a Barcelona", ha criticat.

En nom de Cs, Marilén Barceló, ha defensat que Barcelona no pot perdre més projectes, com el de l'Agència Europea del Medicament o l'hotel Four Seasons, i ha considerat que els quatre informes encarregats són "esbiaixats". Barceló ha acusat el govern de fer servir "excuses maquillades d’informes per amagar discrepància entre els dos socis", en referència a les diferències de visió entre BComú i el PSC.

En nom del govern municipal, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat que la ciutat ha de garantir-se que el projecte és viable i ha recordat que seus com la de Las Vegas o Londres han tancat per falta de visitants. "No rescatarem projectes privats, ni volem projectes fallits en sòl públic", ha defensat, i ha criticat també les condicions de mobilitat a la zona, un cul de sac. La tinent d'alcalde ha reiterat que estan oberts a buscar altres possibles emplaçaments.

Des del punt de vista de la cultura, Joan Subirats ha recordat que la ciutat ha de ser atractiva pel que ella mateixa és capaç de crear i no per tenir una franquícia. Ha assegurat, també, que després de la mort de Jorge Wagensberg, director artístic del projecte de l'Hermitage a Barcelona, el projecte va quedar "sense ànima" i, ha dit, el mateix conseller delegat li va admetre que no serien capaços de tirar-lo endavant com estava dissenyat.